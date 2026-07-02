Przejazd kolejowy na Poznańskiej w Łomży zostanie otwarty w tym tygodniu!

Otwarcie przejazdu kolejowego na Poznańskiej w Łomży

Łomżyńscy kierowcy w końcu odetchną. Już w tym tygodniu planowane jest otwarcie przejazdu kolejowego na ulicy Poznańskiej. Odblokowanie tego przejazdu oznacza znaczne ułatwienie dla kierowców, którzy od wielu tygodni muszą korzystać z objazdów. To także zmiany dla pasażerów MPK, ponieważ autobusy wrócą na swoje stałe trasy.

Wykonawca inwestycji informuje, że przejazd zostanie odblokowany 4 lipca, czyli już w najbliższą sobotę.

Powrót autobusów MPK na stałe trasy

W związku z otwarciem przejazdu kolejowego na Poznańskiej autobusy komunikacji miejskiej wrócą na swoje stałe trasy. Chodzi o linie autobusowe numer 2, 4, 12 i 18.

Przypominamy, że po ponownym otwarciu przejazdu warto zwrócić szczególną uwagę na obowiązującą organizację ruchu oraz zachować ostrożność. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających przejazd. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo - przypomina MPK w Łomży.

To nie koniec utrudnień na przejazdach kolejowych - zamknięcie przejazdu na Strusiej

Kierowcy korzystający z Poznańskiej niebawem odczują ulgę, ale niestety utrudnienia związane z rewitalizacją linii kolejowej między Łomżą a Śniadowem wkrótce dotkną mieszkańców i kierowców z Kraski. To w związku z planowanym zamknięciem przejazdu kolejowego na ulicy Strusiej.

Przejazd na Strusiej zostanie zamknięty we wtorek, 7 lipca. Prace modernizacyjne w tym miejscu mają potrwać około miesiąca.

Konarzyce nadal zamknięte

Przypomnijmy, że kierowcy jeszcze przez około półtora miesiąca nie będą mogli również korzystać z przejazdu kolejowego na obwodnicy Konarzyc. Zakończenie prac w tym miejscu planowane jest na połowę sierpnia.

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