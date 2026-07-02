Kierowcy, pilnujcie się! Nowy odcinkowy pomiar prędkości w regionie

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w regionie

W województwie podlaskim uruchomiono nowy odcinkowy pomiar prędkości. System ruszył na drodze ekspresowej S8 między węzłem Kołaki a węzłem Mężenin niedaleko Łomży. Długość odcinka pomiarowego wynosi nieco ponad 10 kilometrów.

Na tej trasie samochody osobowe czy motocykle mogą poruszać się z prędkością do 120 kilometrów na godzinę, z kolei pojazdy ciężarowe maksymalnie - 80 km/h.

To już kolejny odcinkowy pomiar prędkości między Białymstokiem a Warszawą.

Kierowcy, pilnujcie się

System przez całą dobę kontroluje średnią prędkość pojazdów. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka, a przekroczenie obowiązującego limitu skutkuje nałożeniem mandatu.

Celem uruchamiania systemów odcinkowych pomiarów prędkości jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków.

Autor: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym/ Facebook

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