Gmina Śniadowo. Ciągnik rolniczy uderzył w drzewo. Kierujący trafił do szpitala!

Marta Szabłowska
2026-08-18 14:33

W miejscowości Osobne w gminie Śniadowo doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Ciągnik rolniczy z rozrzutnikiem zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. Kierowca trafił do szpitala. Był nietrzeźwy. Szczegóły poniżej.

Ciągnik z rozrzutnikiem po uderzeniu w drzewo w gminie Śniadowo. O wypadku w Osobnem przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: KM PSP w Łomży/ Facebook

Kierujący ciągnikiem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo

W miejscowości Osobne na terenie gminy Śniadowo doszło do groźnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Kierujący ciągnikiem rolniczym z rozrzutnikiem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

36-letni kierowca został zabrany do szpitala. Jak przekazała nam Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży mężczyzna był nietrzeźwy

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Gmina Śniadowo. Ciągnik rolniczy uderzył w drzewo. Kierujący trafił do szpitala!
Galeria zdjęć 3

Jesteś świadkiem ważnego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

wypadek
przygnieciony przez ciągnik
wjechał w drzewo
łomża
straż pożarna
policja łomża
ciągnik rolniczy