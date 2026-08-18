Gmina Śniadowo. Ciągnik rolniczy uderzył w drzewo. Kierujący trafił do szpitala!

Kierujący ciągnikiem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo

W miejscowości Osobne na terenie gminy Śniadowo doszło do groźnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Kierujący ciągnikiem rolniczym z rozrzutnikiem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

36-letni kierowca został zabrany do szpitala. Jak przekazała nam Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży mężczyzna był nietrzeźwy.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

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