Nocne zderzenie osobówki i busa na S61 w rejonie Kisielnicy

Marta Szabłowska
2026-08-18 6:27

Nocą na trasie S61 w rejonie Kisielnicy doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Jedna z trzech osób podróżujących pojazdami wymagała pomocy medycznej.

Wozy strażackie na drodze S61 w nocy podczas akcji ratunkowej. O zderzeniu aut przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: KM PSP w Łomży/ Facebook

Nocne zderzenie na S61 w rejonie Kisielnicy

Do zdarzenia drogowego doszło dziś w nocy na 57,6. kilometrze drogi ekspresowej S61 w rejonie Kisielnicy. Służby ratunkowe zostały zadysponowane na miejsce o godzinie 23:46.

Samochód osobowy zderzył się tam z busem. Łącznie pojazdami podróżowały trzy osoby. Jedna z nich została poszkodowana - doznała urazu nosa.

Na czas prowadzonych działań ratowniczych droga S61 w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana.

Nocne zderzenie osobówki i busa na S61 w rejonie Kisielnicy
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