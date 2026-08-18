Rodzinny piknik w Kisielnicy już niebawem. Będzie aktywnie i zdrowo!

Rodzinny piknik w Kisielnicy

Zdrowie, ruch, dobra zabawa i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych - już 23 sierpnia w Kisielnicy odbędzie się rodzinny piknik organizowany przez Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży we współpracy z Ośrodkiem Jeździectwa i Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy.

Na dzieci i ich rodziny czekają m.in.: stoiska ze zdrową żywnością, porady ekspertów z zakresu pediatrii, dietetyki i fizjoterapii. Na miejscu będą również dmuchańce, alpaki oraz specjalne stoisko-niespodzianka.

Jednym z elementów pikniku będą ćwiczenia dla dzieci prowadzone z udziałem specjalistów fizjoterapii. Rodziny proszone są o zabranie ze sobą maty lub kocyka do ćwiczeń.

Wydarzenie odbywa się w związku z realizacją projektu transgranicznego Interreg Litwa-Polska, którego celem jest poprawa dostępności usług zdrowotnych dla dzieci na pograniczu polsko-litewskim.

Piknik odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia między 12:00 a 15:00. Wstęp jest wolny.

Autor: Szpital Wojewódzki w Łomży/ Materiały prasowe

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