Pociągi wróciły do Łomży. Szokujące sceny na przejazdach kolejowych. PKP pokazało nagranie

Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie.

Od 14 czerwca odnotowano już cztery niebezpieczne incydenty na przejazdach.

W jednym z przypadków autobus przejechał przez przejazd mimo opuszczonych rogatek.

Nagranie opublikowane przez PKP pokazuje zdarzenie, do którego doszło na trasie prowadzącej do Łomży. Autobus zatrzymał się przed przejazdem zabezpieczonym opuszczonymi rogatkami i działającą sygnalizacją świetlną. Chwilę później doszło jednak do sytuacji, która nie powinna wydarzyć się pod żadnym pozorem.

Jeden z pasażerów opuścił autobus, podszedł do rogatki i podniósł ją, umożliwiając kierowcy przejazd przez tory. W tym samym czasie po przejeździe poruszał się również rowerzysta. Wszystko odbywało się przy czerwonym świetle ostrzegawczym i tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.

Maszynista zauważył zagrożenie i był zmuszony do użycia hamowania awaryjnego.

Kolejarze podkreślają, że przejazd działał prawidłowo. Sygnalizacja świetlna była włączona, a rogatki opuszczone. Nie było żadnej awarii, która mogłaby tłumaczyć zachowanie uczestników zdarzenia.

Jak przypomina PKP, każdy z tych elementów oznacza bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy. Ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do tragicznych konsekwencji, ponieważ pociąg nie jest w stanie zatrzymać się natychmiast. Droga hamowania składu może wynosić nawet kilkaset metrów.

Cztery incydenty od powrotu kolei

Regularny ruch pasażerski na linii do Łomży został przywrócony 14 czerwca. Od tego czasu kolejarze odnotowali już cztery niebezpieczne sytuacje na przejazdach kolejowo-drogowych.

W związku z tym PKP zapowiada działania edukacyjne w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd”. Na trasie pojawią się także policyjne patrole kontrolujące zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych.

– Niestety już w pierwszych godzinach po przywróceniu ruchu kolejowego pojawiły się sygnały o nieodpowiedzialnych zachowaniach uczestników ruchu w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych. Ignorowanie oznakowania, niezachowanie szczególnej ostrożności, czy próby przejazdu przed nadjeżdżającym pociągiem mogą doprowadzić do tragedii. Przypominamy, że wraz z powrotem kolei wróciła także odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy do kierowców, pieszych i rowerzystów o bezwzględne przestrzeganie przepisów oraz zachowanie zdrowego rozsądku. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, a kilka sekund pośpiechu może kosztować ludzkie życie – mówi Tomasz Łotowski z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych.

Historyczny powrót pociągów do Łomży

Powrót kolei pasażerskiej do Łomży zakończył ponad trzy dekady przerwy. 13 czerwca w mieście odbyła się oficjalna inauguracja połączeń z udziałem premiera Donalda Tuska. Już dzień później uruchomiono regularne kursy realizowane przez PKP Intercity i POLREGIO.

Pasażerowie mogą podróżować między innymi do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki, a dzięki przesiadkom również do wielu innych miast w kraju.

Czytaj też: Po powrocie pociągów kolejny krok. W Łomży powstanie nowoczesny dworzec

Na tym nie koniec zmian. PKP planuje budowę nowego dworca kolejowego w Łomży. Spółka ogłosiła już przetarg na opracowanie projektu oraz realizację inwestycji, która ma stać się częścią zmodernizowanej stacji.

Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii