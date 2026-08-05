Nocny wypadek w Łomży. Jedna osoba trafiła do szpitala na badania

Marta Szabłowska
2026-08-05 10:39

Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku nocnego zderzenia dwóch aut osobowych na terenie Łomży. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Alei Legionów i ulicy Przykoszarowej. Zdarzenie miało miejsce po 3:00 w nocy. Szczegóły poniżej.

Nocny wypadek w Łomży

Dziś (5.08) w nocy, po godzinie 3:00, na skrzyżowaniu Alei Legionów i ul. Przykoszarowej w Łomży doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Oboma pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy, którzy opuścili auta jeszcze przed przyjazdem ratowników i byli przytomni.

Jedna z poszkodowanych osób została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na dalszą diagnostykę.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulatory w uszkodzonych samochodach i usunęli rozlane płyny eksploatacyjne. 

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