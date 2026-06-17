Po powrocie pociągów kolejny krok. W Łomży powstanie nowoczesny dworzec

PKP planują budowę nowego dworca kolejowego w Łomży.

Obiekt powstanie w ramach programu „Dworce Przyjazne Pasażerom”.

Dworzec będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wokół stacji powstaną parkingi, miejsca Kiss&Ride i nowa zieleń.

Po ponad 30 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie, a Polskie Koleje Państwowe S.A. zapowiadają kolejną inwestycję. Spółka ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego dworca kolejowego, który powstanie na terenie zmodernizowanej stacji. Postępowanie prowadzone jest w formule „projektuj i buduj”, a wykonawcy mogą składać oferty do końca czerwca.

Nowy obiekt ma znacząco poprawić warunki obsługi podróżnych. Według zapowiedzi PKP będzie to modułowy dworzec wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje dla pasażerów, a jego projekt uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności. Inwestycja ma również uporządkować przestrzeń wokół stacji. Zaplanowano budowę parkingów, w tym miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, dwóch stanowisk typu Kiss&Ride, a także montaż wiat, ławek i koszy oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

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Nowy dworzec będzie częścią większego węzła transportowego tworzonego wspólnie z innymi inwestycjami realizowanymi w okolicy. Wraz ze zmodernizowanymi torami i peronami oraz budowanym przez samorząd Miejskim Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym ma stworzyć nowoczesny punkt integrujący różne środki transportu. Dla Łomży będzie to pierwsza od dziesięcioleci tak duża inwestycja dworcowa. Historyczny budynek stacji, wzniesiony w latach 20. XX wieku, nie przetrwał II wojny światowej, a przez kolejne lata pasażerowie korzystali z prowizorycznych obiektów.

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