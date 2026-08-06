Tragiczny wypadek w Kisiołkach pod Łomżą. Zginął mężczyzna wciągnięty przez maszynę rolniczą

Marta Szabłowska
2026-08-06 7:35

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (5.08) wieczorem w Kisiołkach pod Łomżą. W trakcie prac polowych mężczyzna został uwięziony w prasie belującej. Mimo interwencji strażaków i zespołu ratownictwa medycznego nie udało się go uratować.

Tragiczny wypadek w Kisiołkach pod Łomżą. Zginął mężczyzna wciągnięty przez maszynę rolniczą
Autor: KM PSP w Łomży/ Facebook

Tragiczny wypadek podczas prac polowych

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (5.08) wieczorem w miejscowości Kisiołki na terenie gminy Łomża. Około godziny 19:00 służby otrzymały zgłoszenie o osobie uwięzionej w maszynie rolniczej

Po przybyciu na miejsce strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i ewakuowali go z prasy belującej. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon mężczyzny.

Teraz policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. 

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy z maszynami rolniczymi

Przed usuwaniem zatorów, konserwacją lub naprawą urządzeń należy wyłączyć maszynę, zabezpieczyć ją przed przypadkowym uruchomieniem i upewnić się, że wszystkie ruchome elementy całkowicie się zatrzymały - przekazują łomżyńscy strażacy. 

Tragiczny wypadek w Kisiołkach pod Łomżą. Zginął mężczyzna wciągnięty przez maszynę rolniczą
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