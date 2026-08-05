Ruszył remont Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Łomży. Oddział działa teraz w innym miejscu

Ruszył remont Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Łomży

W łomżyńskim szpitalu rozpoczęła się kompleksowa przebudowa Oddziału Dziecięcego. To inwestycja, której celem jest stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni dla najmłodszych pacjentów.

Prace realizowane są w ramach projektu Interreg Litwa-Polska. Dzięki inwestycji wartej ponad 6 milionów złotych oddział zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, a liczba łóżek zostanie zwiększona. Obecnie w oddziale znajduje się 20 miejsc dla dzieci młodszych i starszych, a po remoncie ta liczba zwiększy się do 25.

Co więcej, wszystkie nowe sale będą z oddzielną łazienką, a w każdej z nich znajdzie się również kozetka dla rodzica.

Po zakończeniu przebudowy najmłodsi pacjenci będą leczeni w odnowionym oddziale, który zapewni lepsze warunki hospitalizacji.

Oddział Dziecięcy w nowym miejscu

Na czas prowadzenia robót oddział został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na terenie szpitala. Jak zapewniają władze szpitala - zmiana miejsca nie wpływa jednak na jego funkcjonowanie - świadczenia medyczne są udzielane bez żadnych ograniczeń.

Remont oddziału - ile potrwa?

Przebudowa oddziału planowo ma zakończyć się pod koniec tego roku.

4

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]