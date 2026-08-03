Festyn kultury średniowiecznej na św. Wawrzyńca już w najbliższą niedzielę. Wiemy, co będzie się działo w Starej Łomży!

Ponownie przeniesiemy się w czasie - Festyn na św. Wawrzyńca w Starej Łomży

Jeśli ktoś szuka pomysłu na letnią niedzielę, to 9 sierpnia warto wybrać się do Starej Łomży. To właśnie tam odbędzie się kolejna edycja "Festynu kultury średniowiecznej na św. Wawrzyńca". To wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników historii, rodzinnej zabawy i dobrej kuchni.

Wszystko rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą świętą na Wzgórzu św. Wawrzyńca. Następnie ulicami Starej Łomży przejdzie barwna parada z udziałem rekonstruktorów. Rycerze, dwórki i muzycy wprowadzą uczestników w klimat dawnych czasów, prowadząc ich na Górę Królowej Bony.

Na odwiedzających czeka sporo atrakcji. Nie zabraknie widowiskowych pokazów i inscenizacji historycznych. Będą efektowne walki rycerskie oraz turnieje, w których zmierzą się zarówno wojowie walczący o miecz Wójta Gminy Łomża, jak i strażacy z jednostek OSP rywalizujący w Turnieju Rycerzy św. Floriana.

Program Festynu pod Łomżą

Msza święta na Wzgórzu św. Wawrzyńca w Starej Łomży

Historyczna parada z udziałem rekonstruktorów, rycerzy, dwórek i muzyków. Przemarsz na Górę Królowej Bony – wczesnośredniowieczne grodzisko

Inscenizacje historyczne poświęcone 800. rocznicy sprowadzenia Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego

Walki i pokazy rycerskie

Turniej Wojów o Miecz Wójta Gminy Łomża

Turniej Rycerzy św. Floriana dla jednostek OSP z Gminy Łomża

Konkurs o tytuł Mocarza Gminy Łomża

Wybór Księżnej i Księcia Festynu wśród uczestników ubranych w stroje z epoki

Koncert zespołu muzyki dawnej The Medievals

Warsztaty dawnych rzemiosł

Stanowisko archeologiczne dla dzieci przygotowane przez Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

Malowanie twarzy, bańki mydlane i animacje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kino 9D

Stoiska edukacyjne poświęcone przyrodzie Doliny Narwi oraz zmianom klimatu

Strefa gastronomiczna - regionalne potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Łomża, grochówka od strażaków z OSP Stare Kupiski, kiełbaski z ogniska serwowane przez strażaków z OSP Jednaczewo

Autor: Gmina Łomża/ Materiały prasowe

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