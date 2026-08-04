Zniszczyli klub, ale nie złamali jego społeczności. Fight Club Łomża wraca do życia

Będzie odbudowa Fight Clubu Łomża

Przez zniszczenia spowodowane przez wandali przyszłość Fight Club Łomża stanęła pod znakiem zapytania. Zdewastowana sala treningowa wymagała pilnych prac, a klub potrzebował wsparcia, by jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania.

Przypomnijmy, że w w pierwszym tygodniu czerwca łomżyński klub padł ofiarą włamania. Sprawcy dostali się do wnętrza klubu i rozlali tam intensywny środek chemiczny, którego zapach wniknął w maty treningowe i sprzęt. W efekcie wyposażenie przestało nadawać się do dalszego użytkowania, a prowadzenie treningów stało się niemożliwe.

To był ogromny cios nie tylko dla zawodników i trenerów, ale także dla dzieci i młodzieży, które na co dzień trenują w klubie.

Zbiórka i licytacje

W odpowiedzi na trudną sytuację uruchomiono internetową zbiórkę i licytacje. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem mieszkańców, sympatyków sportu i lokalnych przedsiębiorców. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się zebrać 40 625 złotych.

Cała kwota zostanie przeznaczona na odbudowę klubu, w tym zakup nowej maty treningowej, pokrowca, a także kompleksowe zabezpieczenie ścian. Pozwoli to stworzyć bezpieczne warunki do treningów i umożliwić powrót do regularnych zajęć.

Prace związane z odbudową rozpoczną się w najbliższym czasie.

❤️ DZIĘKUJEMY! ❤️Nasza zbiórka dobiegła końca. Dzięki Wam udało się zebrać 40 625 zł, w akcję zaangażowało się wiele osób. To wynik, który przerósł nasze oczekiwania.Z całego serca dziękujemy każdemu, kto wpłacił choćby symboliczną kwotę, udostępnił zbiórkę, licytował przedmioty lub po prostu był z nami i wspierał nas dobrym słowem. Pokazaliście, że Fight Club Łomża to nie tylko klub sportowy – to prawdziwa społeczność ludzi o wielkich sercach. ❤️ - przekazał w mediach społecznościowych właściciel klubu, Damian Zorczykowski.

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