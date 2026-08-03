Darmowe badania mammograficzne w Łomży. Kto może i powinien wykonać takie badanie?

Darmowe badania piersi dla mieszkanek Łomży

Profilaktyka raka piersi ma ogromne znaczenie, ponieważ regularne badania pozwalają wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie i zwiększają szanse na skuteczne leczenie. Okazję do wykonania profilaktycznego badania mają mieszkanki Łomży. W naszym mieście stanął mammobus, w którym takie badanie można wykonać za darmo, po wcześniejszej rezerwacji wizyty.

Jeszcze jutro, 4 sierpnia, w Łomży będzie można wykonać badanie mammograficzne w mammobusie przy Urzędzie Stanu Cywilnego - Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1. Badania będą wykonywane między 9:00 a 17:00.

Program skierowany jest do kobiet w wieku 45–74 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach programu profilaktycznego i nie chorowały na raka piersi. Badanie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania i trwa zaledwie kilka minut.

Jak się umówić na badanie?

Rejestracja prowadzona jest pod numerem 42 254 64 17 oraz przez stronę medica.org.pl. Do zapisów potrzebne są numer PESEL i numer telefonu.

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