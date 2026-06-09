Nowe miejsce do robienia zdjęć gotowe. Podświetlany napis "Łomża" stanął w Parku Jana Pawła II

Marta Szabłowska
2026-06-09 16:10

Na terenie Parku Jana Pawła II w Łomży stanęła nowa świetlna instalacja - napis "Łomża". Nowy element dekoracyjny ma być miejscem spotkań i nowym punktem do robienia pamiątkowych zdjęć. Instalacja kosztowała blisko 100 tysięcy złotych. Szczegóły poniżej.

Nowe miejsce do robienia zdjęć gotowe. Podświetlany napis Łomża stanął w Parku Jana Pawła II

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Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

"Łomża" nową świetną instalacją w Parku Jana Pawła II 

Przy jednej z alejek na terenie Parku Jana Pawła II stanął podświetlany napis "Łomża". Instalacja nawiązuje do miejskiego hasła „Zasmakuj w Łomży”. Konstrukcja ma około 8,5 metra szerokości i 2,5 metra wysokości

Nowa dekoracja ma być nową wizytówką naszego miasta, miejscem spotkań i punktem do robienia pamiątkowych zdjęć

Nowy napis nie jest jedynie elementem dekoracyjnym. To miejsce stworzone z myślą o spotkaniach, wspólnych zdjęciach i budowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Projekt został przygotowany tak, aby prezentować się atrakcyjnie o każdej porze dnia. W słoneczne godziny stanowi estetyczne uzupełnienie zielonej przestrzeni Parku Jana Pawła II, natomiast po zmroku zamienia się w efektowną iluminację, nadającą temu miejscu wyjątkowy klimat - przekazują władze Łomży. 

Koszt nowej instalacji

Nowa świetlna dekoracja pojawiła się dziś (9.06), a jej projekt, transport i montaż kosztowały 98 tysięcy złotych. Co ważne, obiekt jest całodobowo monitorowany.

Nowe miejsce do robienia zdjęć gotowe. Podświetlany napis Łomża stanął w Parku Jana Pawła II

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Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

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