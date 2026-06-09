Nowe miejsce do robienia zdjęć gotowe. Podświetlany napis "Łomża" stanął w Parku Jana Pawła II

"Łomża" nową świetną instalacją w Parku Jana Pawła II

Przy jednej z alejek na terenie Parku Jana Pawła II stanął podświetlany napis "Łomża". Instalacja nawiązuje do miejskiego hasła „Zasmakuj w Łomży”. Konstrukcja ma około 8,5 metra szerokości i 2,5 metra wysokości.

Nowa dekoracja ma być nową wizytówką naszego miasta, miejscem spotkań i punktem do robienia pamiątkowych zdjęć.

Nowy napis nie jest jedynie elementem dekoracyjnym. To miejsce stworzone z myślą o spotkaniach, wspólnych zdjęciach i budowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Projekt został przygotowany tak, aby prezentować się atrakcyjnie o każdej porze dnia. W słoneczne godziny stanowi estetyczne uzupełnienie zielonej przestrzeni Parku Jana Pawła II, natomiast po zmroku zamienia się w efektowną iluminację, nadającą temu miejscu wyjątkowy klimat - przekazują władze Łomży.

Koszt nowej instalacji

Nowa świetlna dekoracja pojawiła się dziś (9.06), a jej projekt, transport i montaż kosztowały 98 tysięcy złotych. Co ważne, obiekt jest całodobowo monitorowany.

i Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

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