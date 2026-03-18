Żywność i chemia dla Polaków spod Lwowa. Kibice Łomżyńskiego Klubu Sportowego ruszają z akcją charytatywną

Akcja charytatywna kibiców Łomżyńskiego Klubu Sportowego

Kibice Łomżyńskiego Klubu Sportowego ruszają z akcją charytatywną na rzecz potrzebujących Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Kibice chcą dotrzeć z pomocą do kilkudziesięciu rodzin zamieszkujących miejscowości w okolicach Lwowa.

Część polskich rodzin mieszkających pod Lwowem na Ukrainie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, dlatego kibice ŁKS-u i zaprzyjaźnionych klubów postanowili zorganizować pomoc.

Pokażmy, że nie zapominamy o tych, którzy po dziś dzień zamieszkują ziemie, które dawniej należały do Rzeczypospolitej. To właśnie oni dbają o nasze miejsca pamięci oraz kultywują tam polskość mimo trudnych warunków. Pokażmy, że my mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej o nich pamiętamy. Bardzo prosimy naszych mieszkańców o pomoc i wsparcie tej zbiórki - powiedzieli nam Daniel Gęborys i Grzegorz Malski, organizatorzy zbiórki.

Zbiórka żywności i artykułów chemicznych

Akcja charytatywna polega przede wszystkim na zbiórce długoterminowej żywności m.in. konserw, kasz, makaronów, oleju, kaw, herbat czy słodyczy (najlepiej zapakowane w folię), a także zbiórce artykułów chemicznych, tj. środków do kąpieli czy chemii gospodarczej. Przydadzą się też łopaty, grabie czy miotły.

Chętni mieszkańcy mogą też przynosić drobne zabawki dla dzieci.

Gdzie można dostarczyć dary?

Artykuły spożywcze i chemiczne można dostarczać do kilkunastu punktów znajdujących się na terenie Łomży. W akcję włączyły się sklepy, restauracje, siłownie czy łomżyński ratusz. Lista punktów odbioru darów:

Mecz domowy - Zarząd Klubu Łomża, Zjazd 18

Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14

Galeria Veneda, ul.Zawadzka 38

Zakład Fryzjerski „ENZO”, ul. Dworna 29

Voice&Music, Zawadzka 55

MATHROOM, ul.Niemcewicza 2/92

WOKI THAI FOOD, ul. Giełczyńska 10

Hunter Kickboxing, ul. Nowogrodzka 153

Zatortowana, al.Legionów 37A

Arni GYM, ul.Przykoszarowa 16

JUST Kebab, ul. Żeromskiego 5A

Warzywniak u Marzeny, ul. Stary Rynek 17

Stokrotka Piątnica, ul. Forteczna 12/A

w dniach 18-21.03.2026 w sklepie Dino w Łomży, ul. Nowogrodzka 158A

Osoby prywatne czy firmy, chcące zorganizować u siebie punkt odbioru darów, w każdej chwili mogą zgłosić się do organizatorów.

Zbiórka na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie - do kiery potrwa?

Zbiórka artykułów potrwa do 24 kwietnia, a zebrane dary trafią do potrzebujących na początku maja.

Autor: ełkaesiacy/ Facebook

