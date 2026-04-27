Ponad 2 tony śmieci wyzbierane z brzegów Narwi! Operacja Czysta Rzeka w Łomży za nami

Operacja Czysta Rzeka w Łomży

Niesprzyjające warunki pogodowe nie przeszkodziły wolontariuszom wysprzątać wczoraj (26.04) brzegi Narwi w Łomży. Za nami kolejna duża akcja sprzątania w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Operacja Czysta Rzeka i kolejna "udana". W tym roku z brzegów naszej rzeki wyzbierano 2100 kilogramów śmieci.

Wśród znalezisk znalazły się między innymi: opony, części karoserii samochodowej, buda dla psa i masa butelek i puszek po alkoholu. Sporą część znalezionych odpadów stanowiły śmieci pozostawione przez wędkarzy, między innymi puszki.

Mimo że wolontariusze zebrali ponad 2 tony odpadów, to i tak śmieci w tym roku było mniej niż w poprzednich latach. Czy jest to spowodowane rozbudową łomżyńskich bulwarów czy rosnącą świadomością mieszkańców? Nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że jednak większą dbałością o nasze wspólne dobro.

Morsy Łomża i wolontariusze w akcji

Akcję Operacja Czysta Narew w Łomży zorganizowały łomżyńskie morsy, a udział wzięli również niemorsujący mieszkańcy Łomży, członkowie Centrum Integracji Społecznej w Łomży i Piątnicy, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, a także ratownicy WOPR czy żołnierze WOT.

Czysta Narew to przykład tego, ze lokalna społeczność potrafi się zjednoczyć wokół ważnej sprawy. Wierzę, że dzięki takim inicjatywom coraz więcej osób będzie podejmować odpowiedzialne decyzje i dbać o otaczającą nas przyrodę – nie tylko od święta, ale każdego dnia - powiedział nam Karol Sztejno, jeden z organizatorów akcji.

Akcja Operacja Czysta Rzeka odbyła się w Łomży już po raz szósty.