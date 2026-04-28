Majówka w Łomży. Co ciekawego będzie się działo? Pomysły na spędzenie czasu w mieście

Majówka w Łomży i regionie

Wyśmienicie pod względem pogodowym zapowiada się tegoroczna majówka w Łomży i regionie. Prognozy pogody wskazują, że od piątku zrobi się zdecydowanie cieplej, a w sobotę i niedzielę może być znacznie powyżej 20 stopni.

A więc kilka wolnych dni można będzie śmiało spędzić "pod chmurką". Mieszkańcy, którzy zostają na miejscu będą mieli ku temu okazję. I chodzi nie tylko o rower, spacery, grille czy ogniska. W Łomży i pod Łomżą odbędzie się kilka wydarzeń, w których można będzie wziąć udział.

1 maja 10:00 -17:00 - Majówka u Lutosławskich w Muzeum Przyrody w Drozdowie (wejście biletowane 5/9 zł)

wystawa rowerów zabytkowych - kolekcja z lat 20., 30. i 40.

retro kącik dla dzieci - zabawki, łamigłówki, kolorowanki i gry z dawnych lat

stanowisko Pucybut Dobrolin - usługi dla każdego, ciekawostki, pamiątkowe zdjęcie

pokaz mody z lat 30.

występy Studia eMDeK Magdy Sinoff

konkursy historyczne z nagrodami

2 maja 10:00 - 15:30 - Dzień Flagi na Stadionie Miejskim w Łomży

bieg z flagą na 24, 204 i 2004 metry (zapisy do 29.04)

dmuchańce dla dzieci, sportowe stoiska i animacje, malowanie twarzy, strefa gastronomiczna

turniej piłkarski w biało-czerwonych barwach

2 maja uruchomiona zostanie także bezpłatna linia specjalna, umożliwiająca dojazd i odwóz na wydarzenie z okazji Dnia Flagi na stadionie miejskim. Trasa przejazdu obejmować będzie ulice: Al. Legionów, Al. Piłsudskiego, Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska, Giełczyńska, Stary Rynek, Rządowa, a także Zjazd.

18:30 Muzyczna Majówka – Forum Młodych Chopinistów, koncert w ramach programu Efekt Chopina we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Sala Koncertowa FKWL, ul. Zawadzka 1, wstęp wolny)

1-2 maja 11:00 - 21:00 - Charytatywny Piknik Majówkowy dla dzieci z chorobą onkologiczną - Muszla Koncertowa

koncerty: SKANER, BARTII, LOVELAS, WOLTER, NA GRUBO, ELQUATTRO DARIA TARGOŃSKA, DAWID BARANOWSKI, DENIS, MOUNTAINER, UCZESTNIK DISCO STARS SONI,AMPER BOY ,DAWID NIERADKO, EXPLOZJA, SHOCK,MICHAŁ SZYMELFENING,MAŁGORATA WYKOWSKA i wielu innych

dmuchańce, malowanie twarzy, loterie, konkursy

Inne pomysły na spędzenie majówki w mieście

W trakcie majówki można też skorzystać na przykład z Letniego Parku Zabaw znajdującego się przy Parku Wodnym. W tym roku pojawiły się tam nowe atrakcje - to nowe dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód czy autka elektryczne dla najmłodszych. Szczegółów dotyczących otwarcia obiektów MOSiR-u w trakcie majówki należy szukać TUTAJ

Prawdopodobnie w majówkę w Łomży można będzie też wypożyczać łokery. System roweru miejskiego może zacząć działać 1 maja. Do wypożyczenia będą rowery tradycyjne i elektryczne dostępne na 15 stacjach.

