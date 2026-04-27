Pierwszy pociąg wyjedzie z Łomży już 14 czerwca! Zyskamy połączenie kolejowe z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem

Pociągi pasażerskie wracają do Łomży - kiedy?

Na linii kolejowej Śniadowo-Łomża trwają intensywne prace, które lada dzień zmienią krajobraz naszego miasta i regionu. Po ponad 30 latach do Łomży wraca kolej, a to znaczy, że nasze miasto po 3 dekadach przestanie być białą plamą na kolejowej mapie Polski.

Już za kilka tygodni widok pociągów dla mieszkańców Łomży stanie się codziennością, a dla części z pewnością stanie się nowym środkiem transportu. Pierwsze pociągi wyjadą z Łomży już w połowie czerwca. Na początek pociągiem dojedziemy do Ostrołęki, Białegostoku i Olsztyna.

Pierwszy pociąg odjedzie z Łomży do Białegostoku o 5:39 w niedzielę, 14 czerwca.

Tego samego dnia można będzie też wyruszyć do Olsztyna. Pierwszy skład, według planów, ma wyjechać o 6:13.

Czasy przejazdów - ile czasu zajmie podróż pociągiem do np. Białegostoku?

Czas przejazdu z Łomży do Białegostoku wyniesie około godzinę i 20 minut. Taki czas osiągnie pociąg InterCity. W przypadku przewozów Polregio - czas nieco się wydłuży, do około godziny i 40 minut.

Jak zapowiedział w Łomży wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak, w przyszłym roku czas przejazdu do Białegostoku ma zostać skrócony do 65-70 minut.

Z kolei podróż z Łomży do Olsztyna potrwa około 2 godziny i 20 minut. Do Ostrołęki dojedziemy w około pół godziny.

Kiedy dojedziemy pociągiem z Łomży do Warszawy?

Według zapowiedzi, bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą zyskamy za nieco ponad rok. Pierwsza składy mają wyjechać z Łomży do stolicy w połowie czerwca, ale niewykluczone, że stanie się to szybciej, w marcu.

Czas trwania podróży między Łomżą a Warszawą wyniesie godzinę i 50 minut.

Czy w Łomży powstanie budynek dworca PKP?

Budynek dworca PKP na razie nie powstanie. Pasażerowie będą korzystać z centrum przesiadkowo-komunikacyjnego znajdującego się obok. Tam też znajdą się tablice ogłoszeniowe. Rozmowy w tej sprawie cały czas się toczą - jak mówił wiceminister Malepszak "ten temat jest aktualny, ale nieco zmieniamy koncepcję".

Władze naszego miasta liczą na to, że niebawem do urzędu wpłyną odpowiednie wnioski w tym zakresie, ponieważ jak mówił wiceprezydent Łomży, Piotr Serdyński, "nasi mieszkańcy zasługują na to, by powstał tu nowoczesny budynek dworca, a przestrzeń obok została odpowiednio i komfortowo zagospodarowana".

W briefingu dotyczącym powrotu kolei do Łomży udział wzięli: Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłanki Alicja Łepkowska-Gołaś i Barbara Okuła, Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, Piotr Serdyński, zastępca prezydenta Łomży i Piotr Wyborski, prezes PLK S.A..

10

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]