Zderzenie osobówki i pojazdu ciężarowego niedaleko Łomży. Jedna osoba trafiła do szpitala ZDJĘCIA

Marta Szabłowska
2026-02-12 10:29

Na drodze wojewódzkiej nr 677 pod Śniadowem niedaleko Łomży doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala. Na wysokości miejscowości Konopki Stare droga jest zablokowana.

Wypadek na trasie Łomża- Śniadowo. Jedna osoba trafiła do szpitala

i

Autor: Marta Szabłowska

Wypadek pod Łomżą

Dziś (12.02) przed godziną 10:00 na trasie Łomża - Śniadowo, na wysokości miejscowości Konopki Młode, doszło do zdarzenia osobowego opla i ciężarówki. W wyniku tego zdarzenia kierujący osobówką został zabrany do szpitala

Droga na wysokości miejscowości Konopki Młode jest zablokowana. Na miejscu cały czas pracują służby.

Zderzenie osobówki i pojazdu ciężarowego pod Łomżą. Jedna osoba trafiła do szpitala
Galeria zdjęć 3

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

wypadek
utrudnienia
szpital
policja łomża
województwo podlaskie
zderzenie samochodów