Zderzenie osobówki i pojazdu ciężarowego niedaleko Łomży. Jedna osoba trafiła do szpitala ZDJĘCIA

Wypadek pod Łomżą

Dziś (12.02) przed godziną 10:00 na trasie Łomża - Śniadowo, na wysokości miejscowości Konopki Młode, doszło do zdarzenia osobowego opla i ciężarówki. W wyniku tego zdarzenia kierujący osobówką został zabrany do szpitala.

Droga na wysokości miejscowości Konopki Młode jest zablokowana. Na miejscu cały czas pracują służby.

