Nowogrodzka do rozbudowy. Będą spore utrudnienia

Duża inwestycja i duże utrudnienia. Nowogrodzka do modernizacji

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji, która znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Prace obejmą około 1500- metrowy odcinek od ulicy Sikorskiego do Wojska Polskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą.

Rozbudowa Nowogrodzkiej ma pochłonąć blisko 15 milionów złotych, ale władze Łomży liczą na 50- procentowe dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej to inwestycja wyczekiwana przez łomżan od lat. To nie tylko remont nawierzchni, ale kompleksowa przebudowa, która odmieni tę część miasta, czyniąc ją bardziej dostępną dla wszystkich uczestników ruchu, od kierowców, przez pasażerów komunikacji miejskiej, aż po cyklistów i pieszych – przekazuje prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

28 miesięcy prac

Rozbudowa Nowogrodzkiej obejmie budowę nowej nawierzchni jezdni i zjazdów, stworzenie nowoczesnych dróg dla pieszych i rowerów, montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego, czy budowę kanalizacji deszczowej.

Przetarg wygrała łomżyńska firma BIK-PROJEKT.

