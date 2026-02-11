Walentynki w Łomży. Garść inspiracji dla zakochanych

Romantyczne rytmy dla zakochanych w Miejskim Domu Kultury

"Emdek" zaprasza pary (i nie tylko) na szczególny koncert. Na scenie wystąpi Łomżyńska Orkiestra Dęta pod batutą Waldemara Borusiewicza, a wokalem wydarzenie uświetni kameralny chór "Amici".

W programie koncertu znalazły się utwory znane i lubiane, reprezentujące różne style muzyczne – od jazzu i muzyki rozrywkowej, przez klasyczne melodie, aż po współczesne przeboje w zaskakujących aranżacjach. Różnorodność repertuaru jest gwarancją, że każdy słuchacz odnajdzie w nim coś dla siebie, niezależnie od wieku czy upodobań muzycznych - czytamy na stronie MDK- DŚT w Łomży.

Start: 14 lutego o godzinie 17:00

Walentynkowe DISCO LODOWISKO

To propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. 14 lutego tafla lodu przy ulicy Katyńskiej zamieni się w miejsce pełne gorących rytmów. Dodatkowo na uczestników będą czekały niespodzianki.

Start: 14 lutego, godzina 17:00

Emocje nad planszą - czyli walentynkowe spotkanie z Łomżyńską Kostką

Walentynkowa randka z przymrużeniem oka? Polecają się rozgrywki nad planszą! Łomżyńska Kostka po raz kolejny przejmie emdekowską Galerię Bonar proponując wszystkim odwiedzającym swoją pokaźną bibliotekę gier bez użycia prądu.

Uczestnictwo w wielopokoleniowych spotkaniach jest absolutnie bezpłatne. Organizatorzy starają się, aby każdy wyszedł zadowolony - zapewniają kostkowicze.

Start: 14 lutego o 14:30

Walentynki tylko we dwoje

Wspólne gotowanie, seans, albo domowe spa są równie romantyczne co wielkie wyjścia. Wystarczy odrobina dekoracji, kreatywności i zaangażowania żeby dom zamienił się w magiczną oazę sprzyjającą intymnym rozmowom i gestom.

