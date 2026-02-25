Zderzenie autobusu i samochodu osobowego w pobliżu Góry Królowej Bony pod Łomżą!

Marta Szabłowska
2026-02-25 16:41

Przed godziną 16:00 między Starą Łomżą nad Rzeką a Siemieniem Nadrzecznym doszło do zdarzenia z udziałem autobusu PKS NOVA i samochodu osobowego. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Wypadek autobusu i osobówki pod Łomżą

Dziś (25.02) przed godziną 16:00 na trasie między Łomżą a Siemieniem Nadrzecznym doszło do zdarzenia z udziałem autobusu i osobówki. W pobliżu Góry Królowej Bony w, jadący prawidłowo, autobus PKS NOVA uderzył samochód osobowy

Jak przekazała Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, do szpitala został zabrany kierowca samochodu osobowego

Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Na miejscu cały czas pracują służby i wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. 

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. 

AKTUALIZACJA

Jak przekazała spółka PKS NOVA "Nasz kierowca, wykazując się dużym opanowaniem i refleksem, podjął manewr zjazdu do rowu, aby uniknąć zderzenia czołowego i znacznie poważniejszych konsekwencji".

Autobusem podróżowało 5 osób i wszyscy bezpiecznie opuścili pojazd, nikt nie odniósł obrażeń. 

Dla pasażerów autobusu zorganizowano transport zastępczy. 

wypadek
wypadek samochodowy
zdarzenie drogowe
łomża
policja łomża
wypadek autobusu