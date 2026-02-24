W Łomży powstanie tor pumptrack. Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi do projektu

Tor pumptrack i inne atrakcje w Łomży

W Łomży ma powstać kolejne miejsce dla dzieci i młodzieży pozwalające na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Władze Łomży chcą zbudować tor pumptrack i strefę aktywności sportowej dla starszych dzieci. Nowe miejsce sportowej aktywności ma powstać przy orliku przy ulicy Katyńskiej od strony Parku Jana Pawła II.

Inwestycja ma pochłonąć około 6 milionów złotych, a władze miasta chcą pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przedsięwzięcie obejmuje stworzenie nowoczesnego toru pumptrack oraz strefy aktywności sportowej z bezpieczną nawierzchnią EPDM i licznymi urządzeniami sprawnościowymi. Projekt przewiduje także place wypoczynkowe, montaż małej architektury, zdrojów wody pitnej oraz ogrodzenia. Inwestycja zyska niezbędną infrastrukturę: oświetlenie, monitoring, automatyczny system nawadniania zieleni - mówi Piotr Serdyński, zastępca prezydenta Łomży.

Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi do projektu

Władze miasta chcą poznać opinie na temat planowanej inwestycji, dlatego zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Łomży do udziału w konsultacjach społecznych. Ewentualne uwagi mieszkańców mogą wpłynąć na ostateczny kształt nowej inwestycji.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz zebranie uwag, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt projektu. Chcemy, aby proces ten angażował młodych ludzi w lokalne sprawy i kształtował postawy obywatelskie. Zachęcamy wszystkich Łomżan do wspólnego tworzenia sportowego oblicza naszego miasta - dodaje Piotr Serdyński, zastępca prezydenta Łomży.

Konsultacje ruszyły dziś, 24 lutego, i potrwają do 6 marca. Konsultacje odbywają się online - zainteresowane osoby mogą wypełnić ankietę dostępną TUTAJ

Warto dodać, że tuż obok powstanie kryte lodowisko - rolkowisko. Budowa ma ruszyć niebawem, a jej ukończenie planowane jest w drugiej połowie 2027 roku.

