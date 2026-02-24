Śmiertelny wypadek na trasie Łomża - Mątwica. Zginął kierowca osobówki

Śmiertelny wypadek koło Mątwicy

Dziś (24.02) przed godziną 11:00 na trasie Łomża - Mątwica przy skręcie na Grzymały doszło do zderzenia z udziałem pojazdu ciężarowego i samochodu osobowego. Niestety, kierowca osobówki zginął na miejscu. Jego pasażerka została zabrana do szpitala.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu cały czas pracują służby.

