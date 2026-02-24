Śmiertelny wypadek na trasie Łomża - Mątwica. Zginął kierowca osobówki

Marta Szabłowska
2026-02-24 11:17

Jedna osoba zginęła, a druga trafiła do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło przed godziną 11:00 na DW 645 w kierunku Mątwicy niedaleko Łomży. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Na miejscu cały czas pracują służby.

Śmiertelny wypadek koło Mątwicy

Dziś (24.02) przed godziną 11:00 na trasie Łomża - Mątwica przy skręcie na Grzymały doszło do zderzenia z udziałem pojazdu ciężarowego i samochodu osobowego. Niestety, kierowca osobówki zginął na miejscu. Jego pasażerka została zabrana do szpitala. 

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu cały czas pracują służby. 

