Zasmakuj w kinie w Łomży 2026. Pierwszy seans kina plenerowego już w niedzielę. Co można będzie zobaczyć?

Letnie Kino Plenerowe w Łomży 2026

Dobra wiadomość dla miłośników kina i letnich spotkań na świeżym powietrzu. Letnie Kino Plenerowe wraca do Łomży. Przed nami kilka filmowych wieczorów pod gołym niebem. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas w przyjemnej atmosferze - ze znajomymi czy z rodziną lub po prostu z filmem.

W ramach tegorocznej edycji "Zasmakuj w Kinie w Łomży 2026" odbędą się 4 pokazy filmów - po 2 w lipcu i sierpniu. Do obejrzenia będą produkcje: "Facet na miarę", "Skomplikowani", "Pomoc domowa" i "Uprowadzona dziewczyna".

Wszystkie seanse są darmowe i będą odbywać się na terenie Parku Jana Pawła II. Cykl plenerowych seansów filmowych rozpocznie się 12 lipca, czyli już w najbliższą niedzielę.

Program Kina Plenerowego w Łomży

12 lipca , 21:00 - "Facet na miarę" - francuska komedia romantyczna z 2016 roku

, 21:00 - - francuska komedia romantyczna z 2016 roku 26 lipca , 21:00 - "Skomplikowani" - amerykańska komedia z 2025 roku

, 21:00 - - amerykańska komedia z 2025 roku 16 sierpnia , 20:30 - "Pomoc domowa" - amerykański film grozy z 2025 roku

, 20:30 - - amerykański film grozy z 2025 roku 23 sierpnia, 20:30 - "Uprowadzona dziewczyna" - amerykańsko-włoski film akcji z 2025 roku

* "Facet na miarę" to francuska komedia romantyczna z 2016 roku. Prawniczka zakochuje się w przystojnym architekcie, którego poznała przez telefon. Mężczyzna jest od niej dużo niższy, co nie podoba się jej rodzinie i zazdrosnemu byłemu chłopakowi. W serce początkowo zafascynowanej nim kobiety z czasem zaczynają wkradać się wątpliwości.

Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

Tradycyjnie w Parku Jana Pawła II na chętnych widzów będą czekać leżaki. Organizatorzy zachęcają, by w razie niższej temperatury zabrać ze sobą koc.

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