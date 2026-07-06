Otwarcie przejazdu kolejowego na ul. Poznańskiej w Łomży dopiero w połowie lipca

Marta Szabłowska
2026-07-06 15:03

Przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej w Łomży miał zostać otwarty w miniony weekend, jednak do tego nie doszło. Wykonawca poinformował o problemach technicznych i wstrzymał otwarcie przejazdu. Łomżyńscy kierowcy, a także pasażerowie komunikacji miejskiej znowu muszą poczekać. Szczegóły poniżej.

Skrzyżowanie przy remontowanym przejeździe kolejowym w Łomży. O utrudnieniach na Poznańskiej przeczytasz w Eska Łomża.
Autor: Marta Szabłowska

Otwarcie przejazdu na Poznańskiej jednak w połowie miesiąca

Łomżyńscy kierowcy, a także pasażerowie komunikacji miejskiej nadal muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z modernizacją przejazdu kolejowego na ulicy Poznańskiej. Prace w tym miejscu prowadzone są od kilku tygodni i mają potrwać jeszcze niecałe dwa tygodnie

Pierwsze plany wskazywały, że przejazd zostanie otwarty w połowie czerwca, kolejne, że otwarcie nastąpi w sobotę, 4 lipca, jednak do tego nie doszło. Wykonawca inwestycji wstrzymał planowane otwarcie z powodu przyczyn wynikających z problemów technicznych

Ostatnie informacje wskazują, że prace modernizacyjne w tym miejscu mają zakończyć się w końcówce przyszłego tygodnia. Wykonawca rewitalizacji linii kolejowej między Śniadowem a Łomżą nowy termin otwarcia przejazdu wyznaczył na 17 lipca

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