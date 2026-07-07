Ogień w domu jednorodzinnym przy ul. Chętnika w Łomży

Marta Szabłowska
2026-07-07 13:52

Dziś przed godziną 13:00 w jednym z budynków przy ulicy Chętnika w Łomży wybuchł pożar. Ogień objął część dachu oraz domu. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, a sam pożar został szybko opanowany. Szczegóły poniżej.

Wozy strażackie i policja na ulicy Chętnika. O pożarze domu w Łomży przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: KM PSP w Łomży/ Facebook

Pożar w budynku jednorodzinnym w Łomży

Dziś (7.07) w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Chętnika w Łomży wybuchł pożar. Informację o pojawieniu się ognia strażacy otrzymali chwilę przed godziną 13:00. Jak przekazali - pożar objął część dachu oraz domu.

Najważniejszą informacją jest to, że nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał, a sam ogień został szybko opanowany. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej - 4 zastępy PSP, a także 1 zastęp OSP z KSRG.

Ogień w domu jednorodzinnym przy ul. Chętnika w Łomży
Galeria zdjęć 3

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