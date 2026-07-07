Ogień w domu jednorodzinnym przy ul. Chętnika w Łomży

Pożar w budynku jednorodzinnym w Łomży

Dziś (7.07) w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Chętnika w Łomży wybuchł pożar. Informację o pojawieniu się ognia strażacy otrzymali chwilę przed godziną 13:00. Jak przekazali - pożar objął część dachu oraz domu.

Najważniejszą informacją jest to, że nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał, a sam ogień został szybko opanowany. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej - 4 zastępy PSP, a także 1 zastęp OSP z KSRG.

3

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]