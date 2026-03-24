Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego przerywa milczenie w sprawie problemów finansowych. Mamy oświadczenie klubu

Łomżyński Klub Sportowy wydał oświadczenie w sprawie sytuacji w klubie

Zarząd ŁKS-u Łomża po kilkutygodniowej zwłoce opublikował oświadczenie, w którym odnosi się do zarzutów, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej. Chodzi o problemy finansowe klubu, w tym zaległości wobec drużyny, rozliczenia dotacji czy zobowiązania wobec łomżyńskiego MOSiR-u.

Władze łomżyńskiego klubu opublikowały obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Zarząd potwierdza problemy finansowe dotyczące zaległości w wypłatach, dotacji czy zaległości wobec MOSiR-u. Zarząd tę sytuację tłumaczy między innymi opóźnieniami i wysokością wpływów do klubu, co skutkuje poważnymi trudnościami płynnościowymi.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie Zarządu Łomżyńskiego Klubu Sportowego

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi sytuacji Łomżyńskiego Klubu Sportowego, Zarząd Klubu czuje się zobowiązany do przedstawienia faktów oraz odniesienia się do najczęściej powielanych tez i komentarzy.

Świadomie od dłuższego czasu nie uczestniczymy w publicznej wymianie komentarzy i wzajemnych oskarżeń. Nie dlatego, że nie mamy nic do powiedzenia, ale dlatego, że każdego dnia koncentrujemy się na realnych działaniach mających naprawić sytuację Klubu. Eskalowanie napięcia w przestrzeni publicznej nie rozwiązuje żadnego problemu, a jedynie go pogłębia. Wiemy również, że odnoszenie się do wszystkich pojawiających się wypowiedzi musiałoby oznaczać kierowanie uwagi na inne osoby i podmioty, podczas gdy nam zależy przede wszystkim na Łomżyńskim Klubie Sportowym i jego przyszłości. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne działanie, spokój i zjednoczenie wokół jednego celu mogą doprowadzić do uporządkowania sytuacji i odbudowy stabilności Klubu.

Na wstępie chcemy jednoznacznie podkreślić, że Zarząd Łomżyńskiego Klubu Sportowego a od lipca 2022 roku działa na rzecz Klubu całkowicie społecznie. Żaden z członków Zarządu nigdy nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji. Od początku naszym jedynym celem był rozwój Klubu i odbudowa jego pozycji sportowej oraz organizacyjnej.

W ostatnich latach Łomżyński Klub Sportowy wykonał ogromną pracę. Klub nie tylko umocnił swoją pozycję sportową, ale również stworzył warunki do rozwoju drużyn rezerw oraz budowania ambitnego projektu sportowego pierwszego zespołu. Pomijanie tego dorobku i sprowadzanie całej oceny działalności Klubu wyłącznie do ostatnich tygodni jest po prostu niesprawiedliwe i nieuczciwe wobec wszystkich osób, które na rzecz Łomżyńskiego Klubu Sportowego pracowały i nadal pracują.

Jednocześnie z niepokojem obserwujemy pojawiające się informacje niepełne, przedwczesne lub nieprawdziwe, które godzą w dobre imię Klubu i jego wiarygodność.

Naszym absolutnym priorytetem jest dziś ustabilizowanie bieżącego funkcjonowania Klubu i uregulowanie zobowiązań wobec zawodników, sztabu oraz partnerów. Cały czas prowadzimy intensywne działania organizacyjne i finansowe, jednak nie możemy przedwcześnie deklarować ich efektów. Nie uchylamy się od odpowiedzialności za błędy, ale dziś najważniejsze jest nie szukanie winnych w przestrzeni publicznej, lecz skuteczne doprowadzenie do stabilizacji sytuacji Klubu.

Odnosząc się do poszczególnych kwestii:

1. Dotacje i ich rozliczenie

Prawdą jest, że w zakresie rozliczenia części dotacji pojawiły się nieprawidłowości. Wymaga jednak podkreślenia, że Zarząd nie zajmuje się osobiście technicznym przygotowywaniem rozliczeń i wniosków, a o stwierdzonych błędach dowiedzieliśmy się już po fakcie. Były to błędy o charakterze formalnym, związane z procesem sprawozdawczym i wynikające z bieżącego obciążenia organizacyjnego. Jednocześnie podkreślamy, że w sprawach dotyczących decyzji obejmujących kwoty 86 tysięcy złotych oraz 156 tysięcy złotych zostały wniesione odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ w ocenie Klubu decyzje te są wadliwe. Do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań przedstawianie w mediach tych kwot jako definitywnie należnych do zwrotu jest co najmniej przedwczesne i wprowadza opinię publiczną w błąd.

2. Zobowiązania wobec MOSiR

Nie uchylamy się od odpowiedzialności za fakt, że Klub posiada zobowiązania finansowe wobec MOSiR. Traktujemy tę sprawę poważnie i naszym celem jest ich uregulowanie. Jednocześnie należy zauważyć, że koszty infrastrukturalne ponoszone przez Klub są obecnie bardzo wysokie i mają istotny wpływ na całość budżetu (około 100 tyś zł rocznie). Liczymy, że w przyszłości możliwe będzie wypracowanie takich rozwiązań, które będą lepiej odpowiadały realiom funkcjonowania stowarzyszenia sportowego działającego na rzecz miasta i jego mieszkańców.

3. Finansowanie Klubu i rola miasta

Istotna część budżetu Łomżyńskiego Klubu Sportowego opiera się na środkach publicznych przekazywanych przez Miasto Łomża. Nie jest to sytuacja wyjątkowa, lecz standardowy model funkcjonowania wielu klubów sportowych na tym poziomie rozgrywkowym. Równolegle Zarząd stale rozwija współpracę sponsorską i należy podkreślić, że skala zaangażowania sponsorów prywatnych należy dziś do najwyższych od wielu lat. Nie zmienia to jednak faktu, że budowanie zespołu walczącego o najwyższe cele sportowe bez odpowiedniego wsparcia samorządowego jest niemożliwe.

4. Gdzie trafiają środki Klubu

Wszystkie środki będące w dyspozycji Klubu są przeznaczane na jego bieżące funkcjonowanie – organizację meczów, utrzymanie infrastruktury, działalność pierwszej drużyny i drużyny rezerw, pracę sztabu szkoleniowego, wynagrodzenia zawodników oraz pracowników administracyjnych. Zarząd działa społecznie, podobnie jak osoby wspierające Klub organizacyjnie i medialnie. Sugestie, jakoby środki Klubowe były wydatkowane w sposób nieznany lub nieuzasadniony, są nieprawdziwe oraz krzywdzące. Pieniądze w Klubie są przeznaczane na jego codzienne funkcjonowanie.

5. Planowanie budżetu i źródła problemów płynnościowych

Budżet Klubu na każdy sezon ustalany jest w oparciu o przewidywane wpływy ze sponsoringu oraz deklarowane i planowane środki publiczne. Na tej podstawie podejmowane są decyzje sportowe i organizacyjne. W sytuacji, gdy zakładane środki nie wpływają w przewidywanym terminie albo ich poziom odbiega od wcześniejszych założeń, pojawiają się bardzo poważne trudności płynnościowe. Jako stowarzyszenie nie dysponujemy kapitałem prywatnym, który pozwalałby takie luki bezproblemowo pokrywać.

6. Zobowiązania wobec Drużyny

Potwierdzamy, że Klub posiada nieuregulowane zobowiązania wobec drużyny. Dementując nieprawdziwe informacje, wskazujemy, że brak jest jednak jakichkolwiek zobowiązań, które dotyczyłyby wynagrodzenia zawodników za rok poprzedni i dotyczą one wyłącznie bieżącego roku. Obecna sytuacja jest bezpośrednio związana z problemami płynnościowymi i ograniczonym finansowaniem poza środkami sponsorskimi. Trwają działania mające na celu jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji i uregulowanie bieżących zobowiązań.

7. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

Prawdą jest również, że przy składaniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego doszło do błędu formalnego. Polegał on według otrzymanych informacji na niewłaściwym dołączeniu jednego załącznika do wniosku w wersji elektronicznej. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jednocześnie należy zaznaczyć, że będzie kolejna możliwość ubiegania się o środki i Klub będzie z niej korzystał.

8. Funkcjonowanie Zarządu i zaplecza organizacyjnego

Członkowie Zarządu na co dzień wykonują swoją pracę zawodową nie dotyczącą Klubu, a jego prowadzenie stanowi dodatkową, społeczną pracę. Jednocześnie Łomżyński Klub Sportowy posiada profesjonalny sztab szkoleniowy oraz pracowników administracyjnych, aby zapewnić możliwie sprawne i prawidłowe funkcjonowanie Klubu w codziennym wymiarze.

9. Odpowiedzialność i apel o wsparcie

Nie uciekamy od odpowiedzialności za błędy i trudności, które wystąpiły. Wymagają one uporządkowania, spokoju i współpracy wszystkich środowisk, którym dobro Łomżyńskiego Klubu Sportowego rzeczywiście leży na sercu. Rok stulecia Klubu powinien być czasem jedności, odpowiedzialności i wsparcia, a nie prób pogłębiania kryzysu poprzez nieustanną eskalację emocji, jednostronne oceny i działania uderzające w wizerunek Klubu.

Łomżyński Klub Sportowy był, jest i pozostanie dobrem wspólnym wielu pokoleń kibiców, zawodników, działaczy i mieszkańców naszego miasta. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odpowiedzialności, rzeczowej rozmowy i realnego wsparcia. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby obecna sytuacja została ustabilizowana, a Klub mógł nadal walczyć o cele, na które ciężko pracował przez ostatnie lata.

Dziś bardziej niż publicznych sporów Łomżyńskiego Klubu Sportowego potrzebuje spokoju, odpowiedzialności i zjednoczenia wszystkich, którym rzeczywiście zależy na przyszłości Klubu.

Zarząd ŁKS Łomża

