Juwenalia Akademii Łomżyńskiej 2026. Znamy wykonawców, którzy zagrają podczas koncertu finałowego!

Tydzień Kultury Studenckiej Akademii Łomżyńskiej

Już za kilka dni studenci Akademii Łomżyńskiej symbolicznie przejmą władzę w naszym mieście. Już w poniedziałek (18 maja) wystartuje Tydzień Kultury Studenckiej. Studenci z Akademickiej zorganizują turnieje gier, wspólne grillowanie, maraton filmowy czy konkurs kulinarny, a zwieńczeniem studenckiego tygodnia będzie otwarty koncert plenerowy.

Program Tygodnia Kultury Studenckiej:

Poniedziałek, 18 maja

10:00 - śniadanie z władzami

18:00 - noc filmowa

Wtorek, 19 maja

9:00 - turniej e-sportowy

12:00 - grill

Środa, 20 maja

10:00 - turniej planszówkowy

16:00 - food master

Czwartek, 21 maja

10:00 - gra terenowa

18:00 - pub quiz

Piątek, 22 maja

18:00 - koncert finałowy, Akademicka 1, za budynkiem uczelni

Sobota, 23 maja

21:00 - after party - Klub 54

Kto wystąpi podczas Juwenaliów 2026 w Łomży?

Studenci podczas dzisiejszej (11.05) konferencji prasowej zdradzili, kto wystąpi podczas koncertu finałowego. Będą to: Topky, Dr. Vodka, Filipek i Nel, a także Kartky.

Jako pierwsze na scenę wyjdą Topky, które rozpoczną swój koncert o 19:00. Później, o 20:30, scenę przejmie Dr. Vodka, następnie zagrają Filipek i Nel, a na koniec pojawi się Kartky.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i regionu na koncert finałowy, który odbędzie się u nas na uczelni. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie - będzie rap, disco polo, będą tez takie klubowe klimaty. Impreza jest otwarta dla wszystkich chętnych - mówiła Izabela Chrostowska z samorządu studenckiego Akademii Łomżyńskiej.

Autor: AŁ/ Materiały prasowe

