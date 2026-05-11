Juwenalia Akademii Łomżyńskiej 2026. Znamy wykonawców, którzy zagrają podczas koncertu finałowego!

Tydzień Kultury Studenckiej Akademii Łomżyńskiej
Już za kilka dni studenci Akademii Łomżyńskiej symbolicznie przejmą władzę w naszym mieście. Już w poniedziałek (18 maja) wystartuje Tydzień Kultury Studenckiej. Studenci z Akademickiej zorganizują turnieje gier, wspólne grillowanie, maraton filmowy czy konkurs kulinarny, a zwieńczeniem studenckiego tygodnia będzie otwarty koncert plenerowy.
Program Tygodnia Kultury Studenckiej:
Poniedziałek, 18 maja
- 10:00 - śniadanie z władzami
- 18:00 - noc filmowa
Wtorek, 19 maja
- 9:00 - turniej e-sportowy
- 12:00 - grill
Środa, 20 maja
- 10:00 - turniej planszówkowy
- 16:00 - food master
Czwartek, 21 maja
- 10:00 - gra terenowa
- 18:00 - pub quiz
Piątek, 22 maja
- 18:00 - koncert finałowy, Akademicka 1, za budynkiem uczelni
Sobota, 23 maja
- 21:00 - after party - Klub 54
Kto wystąpi podczas Juwenaliów 2026 w Łomży?
Studenci podczas dzisiejszej (11.05) konferencji prasowej zdradzili, kto wystąpi podczas koncertu finałowego. Będą to: Topky, Dr. Vodka, Filipek i Nel, a także Kartky.
Jako pierwsze na scenę wyjdą Topky, które rozpoczną swój koncert o 19:00. Później, o 20:30, scenę przejmie Dr. Vodka, następnie zagrają Filipek i Nel, a na koniec pojawi się Kartky.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i regionu na koncert finałowy, który odbędzie się u nas na uczelni. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie - będzie rap, disco polo, będą tez takie klubowe klimaty. Impreza jest otwarta dla wszystkich chętnych - mówiła Izabela Chrostowska z samorządu studenckiego Akademii Łomżyńskiej.
