Juwenalia Akademii Łomżyńskiej 2026. Znamy wykonawców, którzy zagrają podczas koncertu finałowego!

Marta Szabłowska
2026-05-11 12:38

Już 18 maja wystartuje Tydzień Kultury Studenckiej Akademii Łomżyńskiej. Studenci przygotowali sporo aktywności dla siebie, ale nie tylko. Zwieńczeniem studenckiego tygodnia będzie koncert finałowy na terenie uczelni. Udział w koncercie mogą wziąć wszyscy chętni mieszkańcy Łomży i regionu. Kto wystąpi na Juwenaliach 2026? Szczegóły poniżej.

Juwenalia Akademii Łomżyńskiej 2026. Znamy wykonawców, którzy zagrają podczas koncertu finałowego
Juwenalia Akademii Łomżyńskiej 2026. Znamy wykonawców, którzy zagrają podczas koncertu finałowego
Galeria zdjęć 2

Tydzień Kultury Studenckiej Akademii Łomżyńskiej

Już za kilka dni studenci Akademii Łomżyńskiej symbolicznie przejmą władzę w naszym mieście. Już w poniedziałek  (18 maja) wystartuje Tydzień Kultury Studenckiej. Studenci z Akademickiej zorganizują turnieje gier, wspólne grillowanie, maraton filmowy czy konkurs kulinarny, a zwieńczeniem studenckiego tygodnia będzie otwarty koncert plenerowy. 

Program Tygodnia Kultury Studenckiej:

Poniedziałek, 18 maja

  • 10:00 - śniadanie z władzami
  • 18:00 - noc filmowa

Wtorek, 19 maja

  • 9:00 - turniej e-sportowy
  • 12:00 - grill

Środa, 20 maja

  • 10:00 - turniej planszówkowy
  • 16:00 - food master

Czwartek, 21 maja

  • 10:00 - gra terenowa 
  • 18:00 - pub quiz

Piątek, 22 maja

  • 18:00 - koncert finałowy, Akademicka 1, za budynkiem uczelni

Sobota, 23 maja

  • 21:00 - after party - Klub 54

Kto wystąpi podczas Juwenaliów 2026 w Łomży?

Studenci podczas dzisiejszej (11.05) konferencji prasowej zdradzili, kto wystąpi podczas koncertu finałowego. Będą to: Topky, Dr. Vodka, Filipek i Nel, a także Kartky

Jako pierwsze na scenę wyjdą Topky, które rozpoczną swój koncert o 19:00. Później, o 20:30, scenę przejmie Dr. Vodka, następnie zagrają Filipek i Nel, a na koniec pojawi się Kartky. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i regionu na koncert finałowy, który odbędzie się u nas na uczelni. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie - będzie rap, disco polo, będą tez takie klubowe klimaty. Impreza jest otwarta dla wszystkich chętnych - mówiła Izabela Chrostowska z samorządu studenckiego Akademii Łomżyńskiej. 

Juwenalia Akademii Łomżyńskiej 2026. Kto wystąpi podczas koncertu finałowego?

i

Autor: AŁ/ Materiały prasowe

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Juwenalia
Studenci
akademia
wydarzenia kulturalne
łomża
Koncerty 2026