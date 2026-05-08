Tragiczny wypadek pod Łomżą. Zginął mężczyzna przysypany ziemią

Tragiczny wypadek w pobliżu Mikołajek pod Łomżą

Mężczyzna został przysypany ziemią w wykopie. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w trakcie prac ziemnych w pobliżu miejscowości Mikołajki w powiecie łomżyńskim. Informację o zdarzeniu służby otrzymały dziś (8.05) chwilę po godzinie 9:00.

Jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych mężczyzna został wydobyty. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować.

Osoba ta została wydobyta z tego przysypania jeszcze przed przyjazdem ratowników. Szybko została udzielona mu pomoc medyczna. Niestety, po blisko godzinnej resuscytacji, tych funkcji życiowych nie udało się przywrócić - przekazał nam Paweł Leszczyński, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Zdarzenie miało miejsce podczas budowy przekopu na prywatnym terenie.

Okoliczności zdarzenia

Wszystkie okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać teraz policja pod nadzorem prokuratora.

