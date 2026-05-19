Wypadek na Szosie Zambrowskiej w Łomży. Jedna osoba została poszkodowana!

Wypadek na Szosie Zambrowskiej w Łomży

Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zdarzenia, do którego doszło dziś (19.05) przed godziną 17:00 na Szosie Zambrowskiej w Łomży. Samochód osobowy przewrócił się tam na bok. Poszkodowana została osoba podróżująca osobówką.

Na miejscu pracują służby, w tym jeden zastęp straży pożarnej usuwający płyny eksploatacyjne z samochodu. Jeden pas ruchu w kierunku centrum jest zablokowany.

