Utrudnienia na przejazdach kolejowych w Łomży i regionie. Zmiany dla kierowców i pasażerów MPK

Utrudnienia na przejazdach kolejowych w Łomży i regionie

W ciągu najbliższych kilku dni mieszkańców Łomży, regionu i przejezdnych czekają zmiany w organizacji ruchu. To w związku z rewitalizacją linii kolejowej między Łomżą a Śniadowem. Już od kilku miesięcy prace modernizacyjne wymuszają czasowe zamykanie niektórych przejazdów kolejowych w Łomży i regionie i za kilka dni stanie się to ponownie.

Przejazd kolejowy na Alei Piłsudskiego

Prace na przejeździe kolejowym na Alei Piłsudskiego w Łomży powoli dobiegają końca. To miejsce zostanie ponownie otwarte dla ruchu drogowego już od najbliższej soboty, 23 maja. Odetchną też korzystający z autobusów, ponieważ wrócą one na swoje stałe trasy.

Przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej

Według wcześniejszych zapowiedzi, po otwarciu Piłsudskiego, ponownie z ruchu wyłączony zostanie kawałek ulicy Poznańskiej. Przejazd kolejowy na Poznańskiej zostanie zamknięty w poniedziałek, 25 maja.

Kierowcy i pasażerowie MPK będą musieli korzystać z objazdów. Inaczej pojadą autobusy linii numer 2, 4, 12 i 18. Szczegóły:

czasowo zawieszone zostaną kursy linii nr 4 do ogródków działkowych przy ul. Szosa do Mężenina,

przystanki: Al. Legionów PREFBET 10, Al. Legionów PIEKARNIA 09 oraz Al. Legionów PIŁSUDSKIEGO 08 będą obsługiwane wyłącznie przez linię nr 12 oraz wybrane kursy linii nr 2 oznaczone literą „K” (kursujące przez ul. Kraska),

linie nr 2 i 4 od ul. Poznańskiej zostaną skierowane objazdem ulicami Akademicką i Al. Piłsudskiego w obu kierunkach, po czym wrócą na swoje stałe trasy,

linia nr 18 będzie kursowała objazdem ulicą Strusią i dalej ul. Akademicką — również w obu kierunkach.

Przejazd kolejowy w Konarzycach - prace potrwają kilka tygodni

W ostatnim czasie zamknięty został również przejazd kolejowy na obwodnicy Konarzyc. Kierowcy zmuszeni są do korzystania ze starej trasy przez Konarzyce. Prace modernizacyjne w tym miejscu mają potrwać kilka tygodni. Jak przekazał nam Tomasz Łotowski z PKP PLK, przejazd powinien zostać otwarty najpóźniej do końca czerwca.

Coraz bliżej powrotu pociągu do Łomży

Już za niespełna miesiąc ze stacji Łomża odjedzie, pierwszy po ponad 30 latach, pociąg pasażerski. Pierwsze pociągi wyjadą z naszego miasta 14 czerwca, początkowo w kierunku Ostrołęki, Białegostoku i Olsztyna.

Bezpośrednie połączenie z Warszawą mamy zyskać w przyszłym roku.

