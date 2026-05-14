Łomża. Kiedy gotowy będzie most na Łomżyczce? Coraz bliżej finalizacji inwestycji

Mostek na Łomżyczce coraz bliżej finalizacji

Łomżyńscy kierowcy z dużą niecierpliwością wyglądają końca przebudowy mostu na Łomżyczce. Gdyby nie opóźnienia wynikające przede wszystkim z konieczności wykonania dodatkowych prac, inwestycja byłaby już zakończona.

Przypomnijmy, prace remontowe ruszyły w sierpniu ubiegłego roku i planowo miały zakończyć się w listopadzie. W listopadzie okazało się, że ten termin nie zostanie dotrzymany z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót, które zostały ujawnione w trakcie postępu prac. Termin został wydłużony o około 4 miesiące.

Kolejnym problemem okazała się mroźna i śnieżna zima, która uniemożliwiła wykonywanie jakichkolwiek prac. Nowy termin ustalono na 22 kwietnia 2026, jednak i tym razem się nie udało.

Kiedy otwarcie mostu na Łomżyczce?

Mostek na Łomżyczce ma zostać udostępniony kierowcom jeszcze w tym miesiącu. Jak przekazał nam zastępca prezydenta Łomży, Piotr Serdyński, wykonawca jest już na końcowym etapie wykonywania prac.

W tym tygodniu miasto planuje złożenie dokumentów do sanepidu i straży pożarnej, a następnie będzie wnioskowało o wydanie pozwolenia na użytkowanie tego odcinka drogi.

Najbardziej realnym terminem oddania inwestycji do użytku jest ostatni tydzień maja - powiedział nam Piotr Serdyński, zastępca prezydenta Łomży.

Jak wygląda nowy most?

Nowy most jest o 2,64 m szerszy od poprzedniego. Pojawiły się chodniki i ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji wykonano też m.in. przebudowę dojazdów bezpośrednio przed i za mostem, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją mostu i nawierzchni chodników dla pieszych za pomocą lamp LED umieszczonych w balustradach.

Koszt inwestycji to blisko 4 miliony złotych, z czego 60% to środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2025 rok.

