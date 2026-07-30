Wojsko zaprasza na ostatni wakacyjny turnus DZSW "Wakacje z Wojskiem 3". Można zdobyć nową wiedzę, umiejętności i kilka tysięcy złotych!

Wakacje z Wojskiem 3 - nowe umiejętności i kilka tysięcy złotych

Trwa ostatni nabór do trzeciej edycji programu „Wakacje z Wojskiem”. Zgłoszenia dotyczą sierpniowego turnusu, który rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 12 września. Szkolenie realizowane jest w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i trwa 27 dni.

Szkolenie pozwala zdobyć podstawowe umiejętności wojskowe, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, pracy w zespole oraz działania pod presją. Dla wielu może być to również okazja do sprawdzenia swoich możliwości i przekonania się, czy chcą w przyszłości związać się ze służbą w Wojsku Polskim.

Uczestnicy szkolenia otrzymają blisko 6 tysięcy złotych wynagrodzenia, a także bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, wyposażenie, opiekę medyczną i ubezpieczenie.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie. Rekrutacja odbywa się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, m.in. w Łomży (telefon do rekruterów: 261 385 720) lub przez portal zostanzolnierzem.pl. Po złożeniu zgłoszenia kandydaci przechodzą formalności, badania lekarskie i psychologiczne.

W województwie podlaskim szkolenia prowadzą: 18. Łomżyński Pułk Logistyczny w Łomży, 18. Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku, 5. Batalion Czołgów w Czartajewie, a także 2. Batalion Zmotoryzowany w Wojewodzinie.

Co ważne, kandydaci sami wybierają jednostkę, w której chcą odbyć szkolenie.

Co po prawie miesięcznym szkoleniu?

Ukończenie szkolenia podstawowego otwiera możliwość kontynuowania służby w Wojsku Polskim, m.in. w Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej, aktywnej rezerwie lub zawodowej służbie wojskowej. Dla studentów może być również początkiem udziału w programie Legia Akademicka lub programie stypendialnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Sierpniowy turnus jest ostatnią okazją, aby wziąć udział w tegorocznej edycji programu „Wakacje z Wojskiem”. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane udziałem powinny złożyć zgłoszenie jak najszybciej.

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