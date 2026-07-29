W sobotę w Łomży zawyją syreny! Miasto upamiętni 82. rocznicę Powstania Warszawskiego

Marta Szabłowska
2026-07-29 12:22

Nasze miasto upamiętni 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Łomżyńskie uroczystości odbędą się w najbliższą sobotę. W tym dniu zawyją również syreny alarmowe.

Biało-czerwona flaga Polski na maszcie przed ceglanym budynkiem. O rocznicy Powstania w Łomży przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: Pixabay.com

Łomżyńskie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

W sobotę, 1 sierpnia, w Łomży odbędą się uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17:00, w godzinę "W", uczestnicy uroczystości złożą kwiaty i zapalą znicze przed pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego i Żołnierzy Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej przy Szkole Muzycznej.

Chwilę później, około 17:20, uroczystości przeniosą się do Doliny Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

1 sierpnia zawyją syreny 

Tradycyjnie o godzinie 17:00 na terenie całego kraju, w tym również w Łomży, na minutę włączone zostaną także syreny alarmowe, aby oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. 

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