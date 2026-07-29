Rewolucyjne zmiany dla rodzących pacjentek w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie

Zmiany dla rodzących pacjentek

Szpital Powiatowy w Zambrowie wprowadza nową jakość w opiece okołoporodowej. Rodzące kobiety mogą liczyć na nowe udogodnienia. Najważniejszą zmianą będzie możliwość porodu ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. Nowa usługa będzie dostępna od września tego roku.

Kolejną ważną zmianą będzie dostępność bezpłatnej prywatnej sali - dla mamy i dziecka, a także osoby towarzyszącej, dla której znajdzie się dodatkowe łóżko. Każda sala porodowa zostanie dostosowana do nowych standardów. Co ciekawe, osoba bliska będzie mogła towarzyszyć rodzącej od początku do końca porodu.

Następna nowość dotyczy posiłku na życzenie pacjentki. Kobieta po porodzie będzie mogła zamówić sobie dowolny posiłek z restauracji. Kolejna zmiana dotyczy przebiegu porodu - rodząca będzie mogła skorzystać z pomocy zaufanej położnej, a więc poród będzie odbywał się w towarzystwie położnej, którą rodząca zna.

Mamy dostaną również powitalny box, w którym znajdą się między innymi: body, ręcznik czy kocyk dla dziecka.

Warto rodzić w Zambrowie i to nie jest nasze ostatnie słowo, będziemy to ulepszać, żeby poród i inne elementy funkcjonujące w naszym szpitalu działały lepiej - mówił w trakcie konferencji prasowej Kamil Kowaleczko - prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Dla nas jest bardzo istotne, aby pacjentki z miasta Zambrowa czy powiatu zambrowskiego wybierały nasz szpital nie tylko z tego powodu, że jest łatwo dostępny. Chcemy, żeby nasze pacjentki wybierały świadomie, nie dlatego że jest blisko, ale dlatego, że jest tu opieka na wysokim poziomie. Zależy nam na tym, aby nasze mieszkanki nie szukały płatnych klinik gdzieś daleko, tylko tutaj czuły się bezpiecznie i miały świadomość wysokiego i godnego standardu opieki - mówiła Edyta Marchelska-Groszfeld, starosta zambrowski.

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