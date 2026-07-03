Ważne zmiany dla mieszkańców. Urząd Stanu Cywilnego w Łomży przenosi się do Domku Pastora

Urząd Stanu Cywilnego w Łomży w Domku Pastora

Już niebawem wszystkie sprawy urzędowe związane z rejestracją narodzin, małżeństw czy zgonów w Łomży załatwimy w nowym miejscu. Urząd Stanu Cywilnego w Łomży przenosi się z ratusza do historycznego budynku Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1.

Nowe miejsce urzędu pozwoli na podniesienie komfortu obsługi mieszkańców, a także zapewni lepsze warunki do celebrowania ważnych momentów życiowych. Dzięki przeniesieniu urzędu śluby cywilne będą mogły odbywać się w zupełnie nowej przestrzeni, również w ogródku przy Domku Pastora.

Urząd Stanu Cywilnego w Domku Pastora zacznie działać w poniedziałek, 13 lipca.

Przeprowadzka urzędu wiąże się z czasowymi utrudnieniami dla mieszkańców Łomży - przez kilka dni czas obsługi petentów zostanie skrócony, a zakres spraw ograniczony.

Przeprowadzka tak ważnej instytucji to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Aby proces ten przebiegł sprawnie, w dniach 6–10 lipca wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja pracy jeszcze w dotychczasowej siedzibie w łomżyńskim Ratuszu. Liczymy na wyrozumiałość dla tymczasowych niedogodności - przekazuje Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.

Tymczasowa organizacja pracy urzędu w dniach 6-10 lipca

skrócone godziny obsługi : we wtorek (7 lipca) oraz czwartek (9 lipca) Urząd Stanu Cywilnego będzie otwarty dla interesantów wyłącznie w godzinach 7:30 – 12:00

: we wtorek (7 lipca) oraz czwartek (9 lipca) Urząd Stanu Cywilnego będzie otwarty dla interesantów wyłącznie w godzinach 7:30 – 12:00 ograniczony zakres spraw : od 6 do 10 lipca w miarę możliwości mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie się w sprawach pilnych i nagłych – czyli w celu sporządzenia aktu urodzenia lub aktu zgonu

: od 6 do 10 lipca w miarę możliwości mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie się w sprawach pilnych i nagłych – czyli w celu sporządzenia aktu urodzenia lub aktu zgonu odpisy z aktów: sprawy związane z wydawaniem odpisów z aktów stanu cywilnego najlepiej realizować już w nowej siedzibie po 13 lipca

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