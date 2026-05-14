Motoserce i Noc Muzeów już w najbliższą sobotę w Łomży. Sprawdź szczegółowy program wydarzeń!

Marta Szabłowska
2026-05-14 11:17

Najbliższa sobota w Łomży będzie obfitować w masę kulturalnych i rozrywkowych wydarzeń. Nie zabraknie też charytatywnego akcentu. Przed nami kolejne edycje Motoserca i Nocy Muzeów. Zaplanowano sporo eventów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowy rozkład jazdy na sobotę prezentujemy poniżej.

Noc Muzeów i Motoserce w Łomży 

Już w najbliższą sobotę (16.05) w Łomży odbędą się dwa duże wydarzenia. Przed nami kolejna duża zbiórka krwi z koncertami i paradą motocykli czyli Motoserce, a także wystawy, pokazy, koncerty i zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych, czyli kolejna Noc Muzeów.

Eventy zaplanowano tak, by każdy znalazł coś dla siebie - i dzieci i młodzież i dorośli. 

MOTOSERCE w Łomży - zbiórka krwi, mocne brzmienia i głośne maszyny

Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji chętnych będą dwa krwiobusy, a na placu Starego Rynku będą stały różne motocykle, przy których można będzie sobie robić pamiątkowe zdjęcia.

Wydarzenie będą uatrakcyjniać występy dwóch zespołów Monsterlica - wykonującego covery Metallici, i Luźne Granie, który zaprezentuje znane hity polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.

Jak zwykle w czasie wydarzenia nie zabraknie również parady motocykli. Wszystko będzie działo się na Starym Rynku w Łomży. 

  • 10:00 Rozpoczęcie wydarzenia i start zbiórki krwi
  • 11:30 Luźne Granie
  • 13:00 Monsterlica
  • 14:00 Parada Motocykli
  • 15:00 Monsterlica
  • 16:00 Zakończenie
Motoserce już w sobotę 16 maja w Łomży

Autor: Motoserce Łomża/ Facebook

NOC MUZEÓW w Łomży - szczegółowy program wydarzenia

Muzeum Północno-Mazowieckie, ul. Dworna 22 c

  • 17:00-23:00 – zwiedzanie wystaw stałych oraz czasowej „Tkaniny i stroje afrykańskie. Tradycja i współczesność” – wstęp: 1 zł; prezentacja maszyn rolniczych z fabryki Mendla Orłowskiego ze zbiorów Andrzeja Jankowskiego (muzealny dziedziniec);
  • 18:30 – otwarcie wystawy dawnej prasy ze zbiorów Andrzeja Jankowskiego; prelekcja dr Marii Bauchrowicz-Tockiej „Łomża w lustrze prasy. Prasa łomżyńska w okresie między-wojennym”;
  • 20:00 – trzy w jednym: pokazy zdjęć „Sacrum” Zbigniewa Walczuka, „Wrażliwość i wyobraźnia Adama Czarniewicza”. „Moje światy” Przemysława Wojewody;
  • 21:30 oraz 22:15 – Muzeum Strefa Chill: „Między ulicami” – plenerowy pokaz fotografii Zygmunta i Tadeusza Dudo.

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Długa 13, 18:00-23:00

  • 18:00 – otwarcie wystawy malarstwa Radosława Jastrzębskiego „Kurpie” – wstęp: 1 zł.

Muzeum Diecezjalne, ul. Giełczyńska 20 A 

  • 17:00-24:00 – wystawa „Szklane impresje” Justyny Kowalskiej-Patejuk; wystawa „Organy piszczałkowe od średniowiecza do współczesności”;
  • 18:00 – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży.
  • 22:00 – koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyr. Jana Miłosza Zarzyckiego.

Hala Kultury, Stary Rynek 6  

  • 17:00 – otwarcie wystawy malarstwa młodzieży z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży „Bez filtra”;
  • 18:00 – koncert Wojtka Cugowskiego „… i dla siebie zacznij żyć” – wstęp wolny.

Galeria Pod Arkadami, Stary Rynek 

  • 18:00-19:00 – warsztaty artystyczne pod kier. Kai Kozon i Agnieszki Chojnowskiej 
  • 19:00-20:00 – Maciej Czyżewski – autorskie oprowadzanie po wystawie.  

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 13 

  • 14:00-20:00 – „Kiermasz wieczorową porą” – sprzedaż książek przed siedzibą biblioteki.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, ul. Długa 13

  • 16:00-20:00 – „Skąd nasz ród” – indywidualne konsultacje genealogiczne; zwiedzanie Gabinetu Janiny i Piotra Bańkowskich. W trakcie Nocy Muzeów wszystkie wydawnictwa ŁTN im. Wagów do nabycia z 20% rabatem.

Teatr Lalki i Aktora, pl. Niepodległości 14

  • 14:00-16:00 – 5 minut sławy – interaktywne mikrowarsztaty aktorskie dla dzieci i rodzin /4+/;
  • 17:00 „Obietnica poranka” – spektakl na podstawie Romaina Gary’ego w reżyserii Magdaleny Skiby /16+/.

Galeria Sztuki Iwo Świątkowski, ul. Polowa 16, lok. 23, II p.

  • 16:00-21:00 – wystawa Moniki Pieńkowskiej-Adamczak, oprawa muzyczna (gitara): Rafał Paweł Adamczak – wstęp wolny.

Galeria EVERA IvaylaArt, Stary Rynek 21 (16:00-22:00)

  • 16:00 – wernisaż „Kobiece ogrody”: Ewa Wojewoda - fotografia, Agnieszka Najmoła - malarstwo, Joanna Grabowiecka-Świerszcz - malarstwo, Ewa Gąsiorowska - biżuteria.

Galeria autorska Grzegorz Gwizdon, ul. Rządowa 9 a 

  • 15:00-20:00 – „Polska z natury” – grafiki i fotografie.

Galeria Ceramiczna IWAart, ul. Radziecka 1

  • 11.30-12.00; 12.30-13.00; 13.30-14.00 – tematyczne warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych (zapisy: tel. 601 711 418); 19.00 – Kaja Lenart i Paweł Śliż akustycznie.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 

  • 19:00-22:00 – zwiedzanie wystawy prac dyplomowych; wykonywanie pamiątkowych zdjęć w artystycznej fotobudce.

Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży (oo. Kapucyni), ul. Krzywe Koło 3

  • 19:00-23:00 – zwiedzanie katakumb;
  • 20:30 – koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyr. Jana Miłosza Zarzyckiego.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska 

  • 16:30 – przejście podziemnym korytarzem fortu w Piątnicy TWIERDZY ŁOMŻA;
  • 18:00 – udział w spacerze historycznym z przewodnikiem po łomżyńskiej Starówce. Obowiązuje rezerwacja miejsc pod nr. tel. 660 163 846. Zamknięcie rezerwacji: 15 maja 2026 roku.

CEN w Łomży Biblioteka Pedagogiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 

  • 18:00 – wystawa malarska inspirowana poezją „Obrazy ze słów” Twórczej Grupy „Fanaberia” działającej przy MDK-DŚT w Łomży;
  • 20:00 – przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kuziach. 

Restauracja na Farnej, ul. Farna 9     

  • 17:00-23:00 – „Łomża w starej fotografii” – pokaz slajdów.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ul. Sienkiewicza 8

  • 18:00-22:00 – wystawa fotografii Gabora Lörinczego „In omnibus Chrystus” w 90. rocznicę urodzin śp. biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka; spotkanie z autorem wystawy, na deser pączki „jak u biskupa”. 

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, ul. Długa 1

  • 16:00-20:00 - warsztaty tworzenia ekologicznych mydeł, świec z pszczelej węzy, papieru czerpanego i prac kreatywnych; prezentacja malarstwa Beaty Przestrzelskiej „Kwiaty”. 

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, al. Legionów 36

  • 18:00-23:00 – zwiedzanie wystawy „Stara fotografia w zasobie Łomżyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Białymstoku”; udzielanie informacji o genealogii i zabezpieczaniu fotografii, udostępnienie magazynów;
  • 19:00 i 21:00 – wykład „Uchwycone w błysku magnezji czyli dawni łomżyńscy fotograficy". 

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie – Drozdowo, ul. Główna 38 wstęp: 3 zł

  • 16:00-22:00 – zwiedzanie wystaw;
  • 18:00 – spektakl „Spotkanie u Lutosławskich”, reż. J. Sacharczuk, GOK w Piątnicy;
  • 19:00-20:00 – karmienie mięsożernych piranii 

Aby maksymalnie ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom Łomży i regionu między obiektami, uruchomiona zostanie bezpłatna linia autobusowa, która dowiezie zainteresowanych prosto do celu. 

