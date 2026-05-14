Motoserce i Noc Muzeów już w najbliższą sobotę w Łomży. Sprawdź szczegółowy program wydarzeń!

Noc Muzeów i Motoserce w Łomży

Już w najbliższą sobotę (16.05) w Łomży odbędą się dwa duże wydarzenia. Przed nami kolejna duża zbiórka krwi z koncertami i paradą motocykli czyli Motoserce, a także wystawy, pokazy, koncerty i zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych, czyli kolejna Noc Muzeów.

Eventy zaplanowano tak, by każdy znalazł coś dla siebie - i dzieci i młodzież i dorośli.

MOTOSERCE w Łomży - zbiórka krwi, mocne brzmienia i głośne maszyny

Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji chętnych będą dwa krwiobusy, a na placu Starego Rynku będą stały różne motocykle, przy których można będzie sobie robić pamiątkowe zdjęcia.

Wydarzenie będą uatrakcyjniać występy dwóch zespołów Monsterlica - wykonującego covery Metallici, i Luźne Granie, który zaprezentuje znane hity polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.

Jak zwykle w czasie wydarzenia nie zabraknie również parady motocykli. Wszystko będzie działo się na Starym Rynku w Łomży.

10:00 Rozpoczęcie wydarzenia i start zbiórki krwi

11:30 Luźne Granie

13:00 Monsterlica

14:00 Parada Motocykli

15:00 Monsterlica

16:00 Zakończenie

i Autor: Motoserce Łomża/ Facebook

NOC MUZEÓW w Łomży - szczegółowy program wydarzenia

Muzeum Północno-Mazowieckie, ul. Dworna 22 c

17:00-23:00 – zwiedzanie wystaw stałych oraz czasowej „Tkaniny i stroje afrykańskie. Tradycja i współczesność” – wstęp: 1 zł; prezentacja maszyn rolniczych z fabryki Mendla Orłowskiego ze zbiorów Andrzeja Jankowskiego (muzealny dziedziniec);

18:30 – otwarcie wystawy dawnej prasy ze zbiorów Andrzeja Jankowskiego; prelekcja dr Marii Bauchrowicz-Tockiej „Łomża w lustrze prasy. Prasa łomżyńska w okresie między-wojennym”;

20:00 – trzy w jednym: pokazy zdjęć „Sacrum” Zbigniewa Walczuka, „Wrażliwość i wyobraźnia Adama Czarniewicza”. „Moje światy” Przemysława Wojewody;

21:30 oraz 22:15 – Muzeum Strefa Chill: „Między ulicami” – plenerowy pokaz fotografii Zygmunta i Tadeusza Dudo.

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Długa 13, 18:00-23:00

18:00 – otwarcie wystawy malarstwa Radosława Jastrzębskiego „Kurpie” – wstęp: 1 zł.

Muzeum Diecezjalne, ul. Giełczyńska 20 A

17:00-24:00 – wystawa „Szklane impresje” Justyny Kowalskiej-Patejuk; wystawa „Organy piszczałkowe od średniowiecza do współczesności”;

18:00 – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży.

22:00 – koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyr. Jana Miłosza Zarzyckiego.

Hala Kultury, Stary Rynek 6

17:00 – otwarcie wystawy malarstwa młodzieży z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży „Bez filtra”;

18:00 – koncert Wojtka Cugowskiego „… i dla siebie zacznij żyć” – wstęp wolny.

Galeria Pod Arkadami, Stary Rynek

18:00-19:00 – warsztaty artystyczne pod kier. Kai Kozon i Agnieszki Chojnowskiej

19:00-20:00 – Maciej Czyżewski – autorskie oprowadzanie po wystawie.

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 13

14:00-20:00 – „Kiermasz wieczorową porą” – sprzedaż książek przed siedzibą biblioteki.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, ul. Długa 13

16:00-20:00 – „Skąd nasz ród” – indywidualne konsultacje genealogiczne; zwiedzanie Gabinetu Janiny i Piotra Bańkowskich. W trakcie Nocy Muzeów wszystkie wydawnictwa ŁTN im. Wagów do nabycia z 20% rabatem.

Teatr Lalki i Aktora, pl. Niepodległości 14

14:00-16:00 – 5 minut sławy – interaktywne mikrowarsztaty aktorskie dla dzieci i rodzin /4+/;

17:00 „Obietnica poranka” – spektakl na podstawie Romaina Gary’ego w reżyserii Magdaleny Skiby /16+/.

Galeria Sztuki Iwo Świątkowski, ul. Polowa 16, lok. 23, II p.

16:00-21:00 – wystawa Moniki Pieńkowskiej-Adamczak, oprawa muzyczna (gitara): Rafał Paweł Adamczak – wstęp wolny.

Galeria EVERA IvaylaArt, Stary Rynek 21 (16:00-22:00)

16:00 – wernisaż „Kobiece ogrody”: Ewa Wojewoda - fotografia, Agnieszka Najmoła - malarstwo, Joanna Grabowiecka-Świerszcz - malarstwo, Ewa Gąsiorowska - biżuteria.

Galeria autorska Grzegorz Gwizdon, ul. Rządowa 9 a

15:00-20:00 – „Polska z natury” – grafiki i fotografie.

Galeria Ceramiczna IWAart, ul. Radziecka 1

11.30-12.00; 12.30-13.00; 13.30-14.00 – tematyczne warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych (zapisy: tel. 601 711 418); 19.00 – Kaja Lenart i Paweł Śliż akustycznie.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

19:00-22:00 – zwiedzanie wystawy prac dyplomowych; wykonywanie pamiątkowych zdjęć w artystycznej fotobudce.

Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży (oo. Kapucyni), ul. Krzywe Koło 3

19:00-23:00 – zwiedzanie katakumb;

20:30 – koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyr. Jana Miłosza Zarzyckiego.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska

16:30 – przejście podziemnym korytarzem fortu w Piątnicy TWIERDZY ŁOMŻA;

18:00 – udział w spacerze historycznym z przewodnikiem po łomżyńskiej Starówce. Obowiązuje rezerwacja miejsc pod nr. tel. 660 163 846. Zamknięcie rezerwacji: 15 maja 2026 roku.

CEN w Łomży Biblioteka Pedagogiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

18:00 – wystawa malarska inspirowana poezją „Obrazy ze słów” Twórczej Grupy „Fanaberia” działającej przy MDK-DŚT w Łomży;

20:00 – przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kuziach.

Restauracja na Farnej, ul. Farna 9

17:00-23:00 – „Łomża w starej fotografii” – pokaz slajdów.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ul. Sienkiewicza 8

18:00-22:00 – wystawa fotografii Gabora Lörinczego „In omnibus Chrystus” w 90. rocznicę urodzin śp. biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka; spotkanie z autorem wystawy, na deser pączki „jak u biskupa”.

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, ul. Długa 1

16:00-20:00 - warsztaty tworzenia ekologicznych mydeł, świec z pszczelej węzy, papieru czerpanego i prac kreatywnych; prezentacja malarstwa Beaty Przestrzelskiej „Kwiaty”.

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, al. Legionów 36

18:00-23:00 – zwiedzanie wystawy „Stara fotografia w zasobie Łomżyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Białymstoku”; udzielanie informacji o genealogii i zabezpieczaniu fotografii, udostępnienie magazynów;

19:00 i 21:00 – wykład „Uchwycone w błysku magnezji czyli dawni łomżyńscy fotograficy".

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie – Drozdowo, ul. Główna 38 wstęp: 3 zł

16:00-22:00 – zwiedzanie wystaw;

18:00 – spektakl „Spotkanie u Lutosławskich”, reż. J. Sacharczuk, GOK w Piątnicy;

19:00-20:00 – karmienie mięsożernych piranii

Aby maksymalnie ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom Łomży i regionu między obiektami, uruchomiona zostanie bezpłatna linia autobusowa, która dowiezie zainteresowanych prosto do celu.

