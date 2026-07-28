Most w Milewie oficjalnie otwarty! Można już korzystać z nowej przeprawy

Otwarcie mostu w Milewie w Gminie Łomża

Dziś (28.07) uroczyście otwarto świeżo wyremontowaną przeprawę na rzece Gać w miejscowości Milewo na terenie Gminy Łomża. Końca dobiegł kilkumiesięczny remont, którego celem była poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, a także dostosowanie jej parametrów do obowiązujących standardów technicznych.

Przedsięwzięcie objęło kompleksową modernizację infrastruktury drogowej i mostowej. Inwestycja kosztowała prawie 9 milionów złotych, a złożyły się na nią Powiat Łomżyński i Gmina Łomża. Około 1/3 to rządowe pieniądze w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej.

Mieszkańcy czekali na nowy most ponad 10 lat

Na przebudowę mostu mieszkańcy Milewa i okolicznych miejscowości, w szczególności rolnicy, czekali od ponad 10 lat. Wyremontowana przeprawa ułatwi codzienne dojazdy do pracy, gospodarstw i szkół.

To ważny moment dla mieszkańców wsi Milewo, ale i wiosek na terenie gminy Zambrów oraz powiatu zambrowskiego. Most łączy dwie gminy i dwa powiaty - mówił Lech Szabłowski, starosta łomżyński.

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