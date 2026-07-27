Spadające gwiazdy i kosmiczne atrakcje. Wyjątkowa Noc Spadających Gwiazd w Łomży

Noc Spadających Gwiazd w Łomży

Miłośnicy astronomii i rodzinnych wydarzeń z pewnością nie będą mogli narzekać na nudę. Już 10 sierpnia w Łomży odbędzie się druga edycja "Nocy Spadających Gwiazd - Perseidy 2026". W tym roku zaplanowano znacznie więcej atrakcji dla wszystkich, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Najważniejszym punktem tegorocznego wydarzenia będą obserwacje jednego z najbardziej widowiskowych rojów meteorów - Perseidów. Uczestnicy będą mogli oglądać spadające gwiazdy gołym okiem, ale również przez profesjonalne teleskopy.

W programie znalazły się również: kosmiczne prelekcje i spotkania z pasjonatami astronomii, prezentacja prawdziwych meteorytów, 11-metrowa dmuchana rakieta kosmiczna, kosmiczna fotobudka, żyroskop astronauty, warsztaty dla dzieci czy strefa nauki z modelami Układu Słonecznego. Nie zabraknie również oprawy muzycznej i strefy gastronomicznej.

Zapraszamy na II edycję wyjątkowego wydarzenia astronomicznego popularyzującego naukę, które po raz kolejny połączy pasję do odkrywania świata z obserwacją jednego z najpiękniejszych zjawisk na letnim niebie. To wydarzenie skierowane do wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – niezależnie od wieku i poziomu wiedzy o kosmosie - zapraszają organizatorzy.

Kosmiczna przygoda - kiedy, gdzie?

Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 10 sierpnia. Wspólna kosmiczna przygoda rozpocznie się o godzinie 18:00 i potrwa do 23:00 na terenie Akademii Łomżyńskiej przy ul. Akademickiej 1.

Wstęp jest wolny.

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