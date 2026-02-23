W Łomży ruszyła rekrutacja do klas pierwszych. Harmonogram

Od dziś (23.02) rodzice przyszłych pierwszoklasistów mogą kompletować dokumenty. Ruszyła rekrutacja do łomżyńskich podstawówek. Nabór na rok szkolny 2026/2027 potrwa do 6 marca, ale są wyjątki. Szczegóły w artykule.

Rekrutacja do podstawówek

Autor: Pixabay.com

W Łomży ruszyła rekrutacja do klas pierwszych

Na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice mają czas do 6 marca. 

Weryfikacja wniosków potrwa do 23 marca, a 26 marca pojawi się lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Kolejna ważna data to 1 kwietnia. Tego dnia upływa termin złożenia przez rodziców pisemnej woli przyjęcia dziecka do danej placówki. 

Ostateczna lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie dostępna 4 kwietnia. 

Nabór do klas sportowych

Nieco inaczej wygląda rekrutacja do klas sportowych. W tym przypadku termin na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej i niezbędnych dokumentów upływa już 27 lutego. 

3 marca ruszą testy sprawnościowe i potrwają do 5 marca. 

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej będzie dostępna 6 marca. 

Postępowanie uzupełniające 

W placówkach dysponujących wolnymi miejscami przewidziane jest też postępowanie uzupełniające. Ruszy 20 kwietnia i potrwa do 27 kwietnia. W klasach sportowych- do 22 kwietnia. 

