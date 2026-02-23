W Łomży ruszyła rekrutacja do klas pierwszych. Harmonogram

W Łomży ruszyła rekrutacja do klas pierwszych

Na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice mają czas do 6 marca.

Weryfikacja wniosków potrwa do 23 marca, a 26 marca pojawi się lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Kolejna ważna data to 1 kwietnia. Tego dnia upływa termin złożenia przez rodziców pisemnej woli przyjęcia dziecka do danej placówki.

Ostateczna lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie dostępna 4 kwietnia.

Nabór do klas sportowych

Nieco inaczej wygląda rekrutacja do klas sportowych. W tym przypadku termin na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej i niezbędnych dokumentów upływa już 27 lutego.

3 marca ruszą testy sprawnościowe i potrwają do 5 marca.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej będzie dostępna 6 marca.

Postępowanie uzupełniające

W placówkach dysponujących wolnymi miejscami przewidziane jest też postępowanie uzupełniające. Ruszy 20 kwietnia i potrwa do 27 kwietnia. W klasach sportowych- do 22 kwietnia.

