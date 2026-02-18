Nowy łomżyński żłobek będzie gotowy za kilka miesięcy. Prace przy ul. Wyzwolenia dobiegają końca

Nowy żłobek w Łomży - kiedy otwarcie?

Budowa kolejnego miejskiego żłobka w Łomży powoli dobiega końca. Nowy obiekt dla maluchów powstaje przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę i wyposażenie obiektu, ale także zagospodarowanie terenu wokół.

W nowym żłobku znajdzie się 100 miejsc opieki dla dzieci do 3. roku życia.

Według planów budowa obiektu ma zakończyć się do końca marca, ale wszystko uzależnione jest od pogody. Odbiory techniczne, doposażenie żłobka i przeprowadzenie pierwszej rekrutacji zaplanowano na drugi kwartał tego roku. Miejski Żłobek nr 5 ma rozpocząć działalność na początku lipca.

Utworzenie kolejnych 100 miejsc w żłobku to jedna z najważniejszych inwestycji społecznych w naszym mieście. Konsekwentnie zwiększamy dostępność opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Łomży, odpowiadając na realne potrzeby rodzin. Dzięki wsparciu z programu „Maluch+” możemy nie tylko stworzyć nowe miejsca, ale również zapewnić ich stabilne funkcjonowanie przez kolejne lata. To inwestycja w rozwój dzieci i w przyszłość naszego miasta

Koszt budowy żłobka to ponad 7 milionów złotych, z czego nieco ponad 7 milionów to dofinansowanie z KPO i z budżetu państwa. Nasze miasto dorzuciło do inwestycji ponad 200 tysięcy złotych.

5 żłobków w Łomży

W tej chwili na terenie naszego miasta funkcjonują 4 miejskie żłobki, które oferują 156 miejsc opieki dla maluchów. Po otwarciu nowego żłobka liczba miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców Łomży znacznie wzrośnie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]