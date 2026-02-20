Więcej czujek dymu i czadu w domach w regionie. Trafią do potrzebujących z powiatu łomżyńskiego

Czujniki dymu i czadu trafią do mieszkańców powiatu łomżyńskiego

Ponad 200 czujników dymu i czadu zostało dziś (20.02) przekazanych kierownikom gminnych ośrodków pomocy społecznej z powiatu łomżyńskiego. Urządzenia niebawem trafią do najbardziej potrzebujących osób z regionu.

Komenda Główna Straży Pożarnej na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiła około 140 tysięcy czujek, które trafiły do każdego regionu Polski. Do województwa podlaskiego trafiło około 5 tysięcy czujek, z czego 444 sztuki do Łomży i powiatu łomżyńskiego.

Taka czujka szybko powiadomi nas o zagrożeniu, wynikającym z wykrycia tlenku węgla czy zadymienia. To małe urządzenie naprawdę może uratować nasze zdrowie i życie. Koszt takiego urządzenia nie jest duży, a pamiętajmy też o tym, że do 2030 roku, każdy obiekt mieszkalny będzie musiał być wyposażony w taką czujkę - mówił dziś Paweł Leszczyński, zastępca zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Ważne jest, aby ta świadomość na temat zagrożeń była bardziej powszechna. Te czujki, które dziś przekazujemy, niestety nie zabezpieczą wszystkich potrzeb. Ale informacje o takich akcjach docierają do szerszego grona, więc dzięki wzroście świadomości więcej mieszkańców będzie mogło zaopatrzyć się w takie urządzenia - mówił dziś Lech Szabłowski, starosta łomżyński

Około 100 czujek trafi niebawem do mieszkańców Łomży, a reszta będzie służyła do celów edukacyjnych, urządzenia będą też prezentowane w trakcie spotkań z m.in. seniorami.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]