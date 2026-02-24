Łomża. Czujny pies Pakiet wywęszył narkotyki

mżet
2026-02-24 10:44

10 lat więzienia- nawet taki wyrok może usłyszeć 23-letni mieszkaniec powiatu łomżyńskiego za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Substancje psychoaktywne wywęszył w jego mieszkaniu czuły nos policyjnego Pakieta.

Interwencja policji

i

Autor: Pixabay.com Policyjny pies Pakiet wywęszył w domu 23- letniego mieszkańca powiatu łomżyńskiego znaczną ilość narkotyków.

Znaczna ilość narkotyków w domu 23-letniego mieszkańca powiatu 

Łomżyńscy kryminalni ustalili, że  na terenie jednej z miejscowości powiatu łomżyńskiego mężczyzna może posiadać znaczne ilości narkotyków. Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi 23- latka ten nie krył zdziwienia. 

 Powiedział, że nie ma on nic co mogłoby być w zainteresowaniu mundurowych. Na polecenie wydania posiadanych narkotyków stwierdził, że nic takiego nie ma. Podczas przeszukania mundurowi wraz z policyjnym psem w pomieszczeniach mieszkalnych znaleźli niewielkie ilości narkotyków. Jednak pies Pakiet podjął trop, który doprowadził go do pomieszczeń piwnicznych. Tam znalazł znaczne ilości narkotyków -  informuje łomżyńska policja. 

Łącznie łomżyńscy policjanci zabezpieczyli prawie 85 gramów marihuany, 34 sztuki jednorazowych papierosów elektrycznych i 6 paczek papierosów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. W posiadaniu przeszukiwanego mężczyzny była również gotówka- blisko 6 tysięcy złotych. 

23- latek trafił pod policyjny dozór. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności. 

Źródło: KMP w Łomży 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

eska
interwencja
Policja
pies
łomża
marihuana