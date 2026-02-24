Łomża. Czujny pies Pakiet wywęszył narkotyki

Znaczna ilość narkotyków w domu 23-letniego mieszkańca powiatu

Łomżyńscy kryminalni ustalili, że na terenie jednej z miejscowości powiatu łomżyńskiego mężczyzna może posiadać znaczne ilości narkotyków. Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi 23- latka ten nie krył zdziwienia.

Powiedział, że nie ma on nic co mogłoby być w zainteresowaniu mundurowych. Na polecenie wydania posiadanych narkotyków stwierdził, że nic takiego nie ma. Podczas przeszukania mundurowi wraz z policyjnym psem w pomieszczeniach mieszkalnych znaleźli niewielkie ilości narkotyków. Jednak pies Pakiet podjął trop, który doprowadził go do pomieszczeń piwnicznych. Tam znalazł znaczne ilości narkotyków - informuje łomżyńska policja.

Łącznie łomżyńscy policjanci zabezpieczyli prawie 85 gramów marihuany, 34 sztuki jednorazowych papierosów elektrycznych i 6 paczek papierosów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. W posiadaniu przeszukiwanego mężczyzny była również gotówka- blisko 6 tysięcy złotych.

23- latek trafił pod policyjny dozór. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KMP w Łomży

