W Łomży powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Podpisano umowę na projekt i budowę obiektu

Marta Szabłowska
2026-08-31 14:43

Łomża będzie miała nowy dworzec. Dziś (31.08) podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnego dworca kolejowego w Łomży. Obiekt powstanie od strony ulicy Kolejowej i według planów można będzie z niego korzystać w 2028 roku. Szczegóły poniżej.

Konferencja prasowa na peronie w Łomży. Obok wizualizacja nowego dworca. O inwestycji przeczytasz w Eska Łomża.
Autor: Marta Szabłowska

Łomża będzie miała nowy dworzec. Podpisano umowę na budowę nowoczesnego obiektu

Łomża doczeka się nowoczesnego dworca kolejowego. Dziś (31.08) podpisano umowę na realizację inwestycji, która ma poprawić komfort podróżnych i stworzyć nowoczesne zaplecze dla osób korzystających z kolei. Nowy obiekt powstanie od strony ulicy Kolejowej, a jego budowa ma kosztować blisko 10 milionów złotych

Inwestycja jest realizowana w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom, którego celem jest modernizacja i budowa dworców kolejowych na terenie całego kraju. 

Łomżyński dworzec. Jak będzie wyglądał? 

Dworzec kolejowy w Łomży ma być przede wszystkim funkcjonalny i dostępny dla wszystkich pasażerów. W obiekcie znajdzie się nowoczesna poczekalnia z niezbędnym wyposażeniem, m.in. dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmie również zagospodarowanie terenu wokół dworca. W planach jest budowa dróg dojazdowych, parkingu i infrastruktury rowerowej. Ma to ułatwić mieszkańcom dotarcie do dworca nie tylko samochodem czy pieszo, ale również rowerem. 

Harmonogram prac

Niebawem ruszą prace projektowe, a po ich skończeniu wykonawca przystąpi do realizacji inwestycji. Zgodnie z zapowiedziami nowy dworzec ma być gotowy w 2028 roku. To oznacza, że mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z nowego obiektu już za około dwa lata.

Kiedy dojedziemy pociągiem z Łomży do Warszawy?

Połączenie kolejowe z Warszawą mamy zyskać za niecały rok. Uruchomienie bezpośredniego połączenia ze stolicą ma nastąpić w czerwcu 2027 roku. Na trasie Łomża-Warszawa ma kursować sześć par pociągów PKP Intercity dziennie. Trasę będą obsługiwać pociągi hybrydowe. 

W Łomży powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Podpisano umowę na projekt i budowę obiektu
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