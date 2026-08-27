Mieszkańcy ulicy Rybaki będą bez wody przez kilka godzin!

Mieszkańcy części ulicy Rybaki bez wody

Jeszcze przez kilka godzin mieszkańcy części ulicy Rybaki w Łomży muszą liczyć się z brakiem dostępu do wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży przekazało, że dziś (27.08) między 13:00 a 18:00 są prowadzone prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Rybaki.

W związku z zaplanowanymi robotami MPWiK na kilka godzin dokonał zamknięcia dopływu wody. Woda powinna być ponownie dostępna o godzinie 18:00.

Awaria wodociągowa na ulicy Wojska Polskiego

Dziś na terenie Łomży doszło również do awarii sieci wodociągowej przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie budynku 1. Z przerwą w dostawie wody muszą liczyć się mieszkańcy ul. Wojska Polskiego od 1 do 17 i ul. Plac Pocztowy 2.

Do awarii doszło przed godziną 13:00 i na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

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