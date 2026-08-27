Park Wodny w Łomży będzie bardziej dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Miasto dostało na ten cel blisko 3 miliony złotych

Park Wodny w Łomży bardziej dostępny

Blisko 3 miliony złotych trafią do Łomży na poprawę dostępności Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego. Dzięki dofinansowaniu obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania ułatwiające korzystanie z basenów osobom ze szczególnymi potrzebami, a pracownicy pływalni przejdą specjalistyczne szkolenia.

W parku pojawią się nowe rozwiązania ułatwiające dostęp do niecek basenowych - zakupione zostaną podnośniki i krzesełka basenowe. Zaplanowano także adaptację pomieszczeń i poprawę dostępności infrastruktury.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W ramach projektu przewidziano też bezpłatne zajęcia z pływania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami, a także kobiet w ciąży - w sumie program obejmie 85 osób i 30 opiekunów.

Kolejnym elementem projektu będą szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 27 osób zdobędzie dodatkowe kwalifikacje związane z obsługą klientów o różnych potrzebach.

Po zakończeniu przedsięwzięcia Park Wodny ma być miejscem bardziej dostępnym, bezpiecznym i komfortowym, w którym bariery nie będą ograniczały możliwości aktywnego spędzania czasu i korzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej - przekazują władze Łomży.

Łomża wśród 19 beneficjentów z całej Polski

Łomżyński projekt został wyłoniony w ogólnopolskim konkursie realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Nasze miasto znalazło się w gronie 19 beneficjentów z całej Polski, pomiędzy których rozdysponowano ponad 40 milionów złotych.

Dofinansowanie wynosi 100 procent, a to oznacza, że miasto nie będzie musiało dokładać własnych pieniędzy.

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