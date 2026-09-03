Umowa na budowę hali sportowej ze schronem w Sp4 w Łomży podpisana. Kiedy powstanie obiekt?

Przy SP 4 w Łomży powstanie hala sportowa ze schronem. Inwestycja za ponad 20 mln zł

Przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży powstanie nowoczesna hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem i podziemnym schronem dla około 1000 osób. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą.

Hala będzie wyposażona w pełnowymiarowe boisko o wymiarach 20 × 40 metrów, które będzie można podzielić na trzy niezależne sektory. Obiekt umożliwi organizację zajęć wuefu i zawodów w koszykówce, piłce ręcznej czy siatkówce. W hali pojawi się również trybuna na ponad 200 miejsc.

W ramach inwestycji powstaną również: droga dojazdowa, parking, oświetlenie i infrastruktura techniczna.

Schron dla 1000 osób

Najważniejszym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa będzie podziemny schron kategorii S-1. W przypadku zagrożenia ma zapewnić miejsce dla około 1000 osób. Na co dzień będzie tam funkcjonować sala do sportów walki.

Koszty inwestycji

Budowa obiektu ma pochłonąć ponad 20 milionów złotych. Na ten moment miasto ma 3,5 miliona złotych z programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na budowę podziemnego schronu. Władze miasta będą starać się o kolejne środki zewnętrzne, m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów czy PFRON.

Kiedy powstanie nowa hala przy SP4 w Łomży?

Teraz wykonawca ma trzy miesiące na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Prace związane z budową schronu mają zakończyć się do końca tego roku, z kolei cała inwestycja ma potrwać 35 miesięcy od podpisania umowy. To oznacza, że obiekt powinien być gotowy w połowie 2029 roku.

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