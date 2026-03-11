Trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru przy ul. Księcia Janusza w Łomży ZDJĘCIA

Pożar w mieszkaniu przy ul. Księcia Janusza w Łomży

Wczoraj (10.03) około 22:40 doszło do pożaru przy ul. Księcia Janusza 7. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 3. piętrze budynku. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie starsze osoby.

Część mieszkańców bloku musiała zostać ewakuowana. Udział w akcji brały 4 zastępy straży pożarnej, a ogień udało się ugasić po około 20 minutach.

Trwa ustalanie przyczyn

Spaleniu uległy kuchnia, pokój i łazienka. Ogień najprawdopodobniej pojawił się w kuchni. W tej chwili trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

