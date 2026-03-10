Więcej defibrylatorów AED na terenie Łomży. W których miejscach się pojawią?

Marta Szabłowska
2026-03-10 10:28

Miasto rozpoczyna realizację jednego z wygranych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Chodzi o montaż ogólnodostępnych defibrylatorów AED na terenie miasta, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Gdzie pojawi się nowy sprzęt ratujący życie?

Autor: Pixabay.com

Nowe defibrylatory na terenie Łomży

Niebawem na terenie Łomży pojawi się kilka sztuk sprzętu ratującego życie. W kilku punktach naszego miasta zamontowane zostaną defibrylatory AED. Montaż sprzętu to jedno z wygranych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025. Zadanie to zdobyło spore poparcie mieszkańców, ponieważ na ten projekt oddano 984 głosy.

Warto dodać, że w ramach tego zadania zorganizowane zostaną także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Każda inicjatywa, która zwiększa bezpieczeństwo i daje szansę na uratowanie ludzkiego zdrowia czy życia, jest niezwykle cenna. Równie ważne są szkolenia, które pozwolą wielu osobom zdobyć wiedzę i odwagę do udzielenia pomocy - mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. 

Gdzie pojawią się defibrylatory? 

Sprzęt ratujący życie osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia pojawi się w głównych punktach miasta - m.in. przy szkołach i w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców Łomży. 

Defibrylatory pojawią się tutaj:

  • w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Kopernika 16,
  • w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Senatorskiej 13,
  • w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Zielonej 2,
  • w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bernatowicza 4,
  • w Parku Wodnym MOSiR przy ul. Wyszyńskiego,

Źródło: UM w Łomży

