Więcej defibrylatorów AED na terenie Łomży. W których miejscach się pojawią?

Nowe defibrylatory na terenie Łomży

Niebawem na terenie Łomży pojawi się kilka sztuk sprzętu ratującego życie. W kilku punktach naszego miasta zamontowane zostaną defibrylatory AED. Montaż sprzętu to jedno z wygranych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025. Zadanie to zdobyło spore poparcie mieszkańców, ponieważ na ten projekt oddano 984 głosy.

Warto dodać, że w ramach tego zadania zorganizowane zostaną także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Każda inicjatywa, która zwiększa bezpieczeństwo i daje szansę na uratowanie ludzkiego zdrowia czy życia, jest niezwykle cenna. Równie ważne są szkolenia, które pozwolą wielu osobom zdobyć wiedzę i odwagę do udzielenia pomocy - mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.

Gdzie pojawią się defibrylatory?

Sprzęt ratujący życie osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia pojawi się w głównych punktach miasta - m.in. przy szkołach i w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców Łomży.

Defibrylatory pojawią się tutaj:

w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Kopernika 16,

przy ul. Kopernika 16, w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Senatorskiej 13,

przy ul. Senatorskiej 13, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Zielonej 2,

przy ul. Zielonej 2, w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bernatowicza 4,

przy ul. Bernatowicza 4, w Parku Wodnym MOSiR przy ul. Wyszyńskiego,

